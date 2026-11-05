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Penulis: Mustika Pertiwi
Kamis, 5 November 2026 | 13.12 WIB

Serial Agaskar Hadirkan Visual Sinematik dan Deretan Bintang Muda

Jumpa pers cast reveal series AGASKAR. (istimewa) - Image

Jumpa pers cast reveal series AGASKAR. (istimewa)

 
JawaPos.com - Cerita populer Wattpad 'Agaskar', segera hadir dalam format serial melalui MAXSTREAM TV. Diadaptasi dari karya Nazierann, serial ini menarik perhatian berkat jajaran pemain muda serta visual sinematik yang menghidupkan kisah rivalitas geng motor dan romansa remaja. 
 
Tiga karakter sentral akan diperankan oleh Jeremie Moeremans sebagai Agaskar, Vonny Felicia sebagai Arazey, dan Fahad Haydra sebagai Wave. Seria ini mengangkat perseteruan dua geng motor, Wolviper dan Walerus. Persaingan semakin rumit ketika Agaskar terlibat dalam hubungan dengan Arazey. yang ternyata merupakan kekasih Wave. 
 
Jeremie Moeremans memerankan Agaskar Vakenzo Delvan, pemimpin geng motor Wolviper yang dikenal keras, emosional, dan memiliki ego tinggi. Di balik sikapnya tersebut, Agaskar memiliki jiwa kepemimpinan serta rasa keadilan yang membuatnya menghadapi berbagai pilihan dalam hidup. 
 
Sementara itu, Vonny Felicia berperan sebagai Arazey Hennessy Elthea, perempuan cerdas dan berani yang memiliki pendirian kuat. Kehidupannya berubah ketika terjebak dalam perjodohan yang tidak diinginkan, sekaligus berusaha mengungkap kebenaran di balik persoalan yang melibatkan orang terdekatnya. 
 
Konflik semakin berkembang melalui kehadiran Wave, yang diperankan Fahad Haydra. Ia merupakan pemimpin geng motor Walerus sekaligus rival Agaskar. Meski berada di kubu berlawanan, Wave memiliki sisi kesetiaan dan pengorbanan yang menjadi bagian penting dalam cerita. 
 
Pertemuan ketiga karakter ini menjadi awal dari konflik yang melibatkan cinta, persahabatan, keluarga, hingga rahasia masa lalu. Akan tetapi, cerita tidak hanya berpusat pada rivalitas antar geng, tetapi juga perjalanan para karakter dalam memahami hubungan dan pilihan hidup mereka. 
 
Selain tiga pemeran utama di atas, serial ini turut dibintangi Shania Gracia sebagai Aessy, Marsha JKT48 sebagai Sonia, Ratu Aulia sebagai Vanda, Adel Reva sebagai Ansley, Ryan Winter sebagai Eveon, dan Ryan Novanda sebagai Javas. Deretan pemain lainnya yaitu Axcel Derian sebagai Karvano serta Oliver Roberts sebagai Savion. 
 
Tidak hanya menghadirkan drama dan romansa, 'Agaskar' juga memuat sejumlah adegan aksi. Para pemain menjalani latihan khusus untuk mempersiapkan adegan perkelahian, termasuk mengikuti workshop fighting dan latihan koreografi. 
 
Serial yang diproduksi Unlimited Production ini ditulis oleh Cassandra Massardi dengan Oswin Bonifanz sebagai produser. 'Agaskar' direncanakan hadir dalam delapan episode dengan durasi sekitar 45 menit setiap episodenya. 
Editor: Bintang Pradewo
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