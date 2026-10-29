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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 23.11 WIB

HANRORO Siap Rilis “Question Mark” pada 5 November

Hanroro (allkpop) - Image

Hanroro (allkpop)

JawaPos.com - HANRORO tunjukkan sisi berbeda melalui single terbarunya, Question Mark. Dikenal lewat musik dengan lirik emosional dan nuansa melankolis, kali ini ia menghadirkan konsep visual yang lebih gelap, tajam, dan misterius.

Perubahan tersebut mulai terlihat melalui video penampilan yang dirilis pada 26 Oktober serta foto konsep yang dibagikan sehari setelahnya.

Menurut laporan allkpop, HANRORO akan merilis Question Mark pada 5 November melalui berbagai platform musik digital.

Dalam foto konsep hitam-putih, ia tampil mengenakan gaun hitam dengan riasan mata tegas dan rambut yang ditata berantakan.

Tatapan langsung ke kamera serta ekspresi yang terkendali memperkuat atmosfer dramatis yang berbeda dari citra sebelumnya.

Perubahan konsep juga terlihat dalam video penampilannya. Video tersebut dibuka dengan HANRORO berdiri di tengah kerumunan orang yang terlibat perkelahian, sementara adegan dirinya bernyanyi di atas panggung disandingkan dengan keributan penonton di bawahnya.

Suasana kemudian berubah ketika pencahayaan oranye memenuhi layar. Orang-orang yang sebelumnya bertengkar perlahan digambarkan berubah menjadi anak-anak dan saling berpelukan, sebelum video ditutup dengan adegan HANRORO melompat dari panggung yang kosong.

HANRORO mengeksplorasi emosi kontradiktif yang muncul dalam sebuah hubungan. Ceritanya berpusat pada penyesalan setelah saling membenci serta perasaan sulit melepaskan seseorang meskipun kedua pihak telah saling menyakiti.

Editor: Novia Tri Astuti
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