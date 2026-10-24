Hungry: Teror Kuda Nil yang Kurang Greget

JawaPos.com - Penggunaan kuda nil dalam sebuah film bergenre survival thriller sebetulnya adalah hal yang cukup fresh ketimbang hewan-hewan yang sudah kelewat sering malang melintang di layar lebar seperti ikan hiu, ular, buaya dan lainnya.

Fakta bahwa kuda nil, yang notabene seekor herbivora, tercatat membunuh manusia lebih banyak dari singa setiap tahunnya adalah fakta tak terbantahkan lainnya yang bisa dijadikan landasan kuat untuk dibawa ke layar lebar.

Film Hungry karya sutradara asal Inggris James Nunn ingin membawa formula tersebut.

Berlatar di Rawa Louisiana, New Orleans, Amerika Serikat, Hungry yang dibintangi oleh Madison Davenport, Tracey Bonner dan Joaquim de Almeida sebetulnya berpotensi menawarkan sensasi menegangkan yang cukup berbeda.

Sayang, penggarapannya yang terkesan setengah matang membuat eksekusi dari Hungry menjadi serba nanggung.

Hungry bercerita tentang dua perempuan muda bernama Sistine (Madison Davenport) dan Hannah (Olivia Bernston) yang berlibur ke Rawa Louisiana untuk melepas penat dengan melihat kawanan aligator di habitat asli mereka.

Tur yang semestinya berjalan seru dan menyenangkan berubah menjadi horor ketika salah satu aligator yang menjadi primadona di rawa tersebut, Big Ben, ditemukan tewas dengan kondisi tubuh terbelah dua.

Belum hilang rasa heran dan takut, kedua sahabat beserta orang-orang lain di kapal tur tersebut dikejutkan oleh serangan hewan yang membuat kapal mereka rusak dan terdampar di tengah rawa.