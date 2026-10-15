Bertabur Bintang, Palace Land Umumkan Cha Jun Hwan, Woo Davi, Nancy, dan Park So Jin

cha jung hwan (x @hallyuforums)

JawaPos.com - Platform streaming TVING mengumumkan jajaran pemain untuk sitkom original terbarunya yang berjudul Palace Land.

Proyek ini menarik perhatian karena menghadirkan sejumlah nama dari dunia akting, musik, hingga olahraga.

Cha Jun Hwan, atlet seluncur indah Olimpiade, akan beradu akting dengan Woo Davi, Lee Jae Won, Park So Jin, serta Nancy dari MOMOLAND dalam cerita komedi tentang kehidupan para pekerja di balik taman hiburan.

Menurut laporan Soompi, Palace Land mengangkat kisah para pekerja paruh waktu yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup di sebuah taman hiburan yang tampak glamor di mata pengunjung.

Di balik parade meriah dan suasana penuh fantasi, para pekerja harus menghadapi beban pekerjaan, konflik antarrekan, serta berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan anak muda.

Sitkom ini akan disutradarai Yoo Hak Chan, yang dikenal lewat program The Great Escape, dengan naskah karya Lee Sol.

Cha Jun Hwan akan memerankan Sung Dae Han, karyawan baru yang penuh semangat tetapi belum berpengalaman.

Ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang asing dan menghadapi tantangan sebagai pekerja taman hiburan.

Sementara itu, Woo Davi berperan sebagai Song Ye Jin, karyawan senior yang memiliki hubungan senior-junior dengan karakter Cha Jun Hwan. Dinamika keduanya menjadi salah satu hal yang menarik untuk dinantikan dalam serial ini.

Jajaran pemain lainnya juga menghadirkan sejumlah nama menarik. Lee Jae Won akan memerankan Kang Cheol Su, Kim Kyu Won sebagai Yang Seong Wook, dan Kim Seung Ho sebagai Kwak Do Hyun.

Penyanyi Minseo akan tampil sebagai Han Ah Reum, sedangkan Nancy memerankan Ji Seul Gi. Kreator konten video Lee Nam Su dipercaya memainkan Kwon Su Nam, Ahn Ju Mi berperan sebagai Seo Go Woon yang merupakan karyawan termuda, dan Park So Jin akan tampil sebagai Yoon Young Hee.

Melalui konsep komedi berlatar taman hiburan, Palace Land berupaya memperlihatkan sisi kehidupan yang jarang terlihat di balik tempat rekreasi yang identik dengan kegembiraan.

Ceritanya tidak hanya berfokus pada interaksi lucu para karyawan, tetapi juga perjuangan mereka menghadapi tekanan pekerjaan dan hubungan profesional.