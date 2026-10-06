Lee Se Young Makin Ambisius, The Remarried Empress Rilis Still Terbaru

JawaPos.com – Drama terbaru The Remarried Empress curi perhatian setelah merilis still terbaru Lee Se Young sebagai Rashta. Sang aktris memperlihatkan transformasi karakter yang perlahan berubah setelah memasuki kehidupan istana penuh kemewahan. Drama ini dijadwalkan tayang perdana pada 4 November 2026.

Menurut laporan Soompi, The Remarried Empress diadaptasi dari web novel populer dan mengikuti kisah Navier (Shin Min Ah), Permaisuri Kekaisaran Timur yang kehidupannya berubah setelah suaminya, Kaisar Sovieshu (Ju Ji Hoon), berselingkuh dan menceraikannya. Navier kemudian memilih menikah dengan Heinrey (Lee Jong Suk), pangeran dari Kekaisaran Barat.

Di sisi lain, Lee Se Young memerankan Rashta, seorang budak pelarian yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa. Kehidupannya berubah drastis setelah berhasil menarik perhatian Sovieshu dan masuk ke lingkungan istana.

Untuk pertama kalinya, Rashta berhadapan dengan gaun mewah, kamar megah, serta aturan kehidupan kerajaan yang sebelumnya begitu asing baginya.

Still terbaru memperlihatkan bagaimana Rashta menikmati kehidupan barunya dengan penuh kekaguman. Ia bahkan mulai mempelajari etiket dan tata krama kerajaan agar mampu menyesuaikan diri.

Namun, kekaguman tersebut perlahan berubah menjadi keinginan yang jauh lebih besar. Kehidupan mewah yang awalnya terasa seperti mimpi mulai menjadi sesuatu yang tidak ingin ia kehilangan.

Di hadapan Sovieshu, Rashta masih memperlihatkan sisi polosnya. Namun, semakin jauh ia menikmati kehidupan istana, semakin besar pula keinginannya untuk memiliki lebih banyak.

Sutradara Jo Soo Won turut memuji Lee Se Young karena mampu menghadirkan karakter Rashta yang memiliki cerita kompleks melalui ekspresi wajah kecil yang membantu penonton memahami emosi serta latar belakangnya.

Dengan kisah cinta, pengkhianatan, ambisi, dan perebutan kekuasaan yang saling berkelindan, The Remarried Empress menjadi salah satu drama yang dinantikan pada akhir 2026.