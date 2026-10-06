Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.13 WIB

Lee Se Young Makin Ambisius, The Remarried Empress Rilis Still Terbaru

lee see young (x @soompi) - Image

lee see young (x @soompi)

JawaPos.com – Drama terbaru The Remarried Empress curi perhatian setelah merilis still terbaru Lee Se Young sebagai Rashta. Sang aktris memperlihatkan transformasi karakter yang perlahan berubah setelah memasuki kehidupan istana penuh kemewahan. Drama ini dijadwalkan tayang perdana pada 4 November 2026.

Menurut laporan Soompi, The Remarried Empress diadaptasi dari web novel populer dan mengikuti kisah Navier (Shin Min Ah), Permaisuri Kekaisaran Timur yang kehidupannya berubah setelah suaminya, Kaisar Sovieshu (Ju Ji Hoon), berselingkuh dan menceraikannya. Navier kemudian memilih menikah dengan Heinrey (Lee Jong Suk), pangeran dari Kekaisaran Barat.

Di sisi lain, Lee Se Young memerankan Rashta, seorang budak pelarian yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa. Kehidupannya berubah drastis setelah berhasil menarik perhatian Sovieshu dan masuk ke lingkungan istana.

Untuk pertama kalinya, Rashta berhadapan dengan gaun mewah, kamar megah, serta aturan kehidupan kerajaan yang sebelumnya begitu asing baginya.

Still terbaru memperlihatkan bagaimana Rashta menikmati kehidupan barunya dengan penuh kekaguman. Ia bahkan mulai mempelajari etiket dan tata krama kerajaan agar mampu menyesuaikan diri.

Namun, kekaguman tersebut perlahan berubah menjadi keinginan yang jauh lebih besar. Kehidupan mewah yang awalnya terasa seperti mimpi mulai menjadi sesuatu yang tidak ingin ia kehilangan.

Di hadapan Sovieshu, Rashta masih memperlihatkan sisi polosnya. Namun, semakin jauh ia menikmati kehidupan istana, semakin besar pula keinginannya untuk memiliki lebih banyak.

Sutradara Jo Soo Won turut memuji Lee Se Young karena mampu menghadirkan karakter Rashta yang memiliki cerita kompleks melalui ekspresi wajah kecil yang membantu penonton memahami emosi serta latar belakangnya.

Dengan kisah cinta, pengkhianatan, ambisi, dan perebutan kekuasaan yang saling berkelindan, The Remarried Empress menjadi salah satu drama yang dinantikan pada akhir 2026.

Perubahan Rashta yang diperankan Lee Se Young juga diprediksi menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan cerita ketika drama ini tayang pada 4 November mendatang.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
The Remarried Empress Tampilkan Shin Min Ah dan 3 Karakter yang Terjebak Konflik Cinta dan Kekuasaan - Image
Music & Movie

The Remarried Empress Tampilkan Shin Min Ah dan 3 Karakter yang Terjebak Konflik Cinta dan Kekuasaan

Kamis, 17 September 2026 | 21.34 WIB

Drama 'The Remarried Empress' Rilis Teaser Pertama, Siap Tayang Oktober - Image
Music & Movie

Drama 'The Remarried Empress' Rilis Teaser Pertama, Siap Tayang Oktober

Rabu, 2 September 2026 | 00.33 WIB

'The Remarried Empress' Jadi Sorotan BIFF 2026, Shin Min Ah dan Ju Ji Hoon Bintangi Drama - Image
Music & Movie

'The Remarried Empress' Jadi Sorotan BIFF 2026, Shin Min Ah dan Ju Ji Hoon Bintangi Drama

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15.03 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore