Manusia Soliter dan Problematika Berat Badan

Oleh TEGUH AFANDI, Editor buku

---

Amalia Yunus lewat novel ini sadar betul bahwa perkara berat badan memang sangat pribadi sekaligus menyimpan konstruksi sosial yang mengerak.

NASKAH yang semula berjudul Berat ini didapuk sebagai pemenang kedua sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2021. Ketika terbit, ada sedikit penyesuaian judul menjadi Bagaimana Cara Mengurangi Berat Badan, yang sekaligus menjadi novel kedua Amalia Yunus setelah Tutur Dedes: Doa dan Kutukan (Penerbit Banana, 2022).

Ada yang menggelitik secara sekilas pandang dari novel ini: tebalnya tidak begitu meneror dan tema plus judulnya yang seketika membuat orang berhenti. Berhenti untuk menerka kemungkinan dalam novel akan didedah cara jitu menurunkan berat badan sekaligus manggut-manggut tertampar.

Novel ini dibuka dengan pantikan pertanyaan: kematian bersih itu yang bagaimana? Kematian bersih adalah tidak perlu ada muntahan darah, tubuh terpotong, atau ledakan serpihan daging manusia. Kematian bersih, seperti yang harus dihadapi tokoh utama dalam novel ini, sejenis kematian perlahan sebab obesitas.

Baca Juga: Dari Otomatisasi ke Konsumsi: Film dan Audiens di Hadapan Artificial Intelligence

Tokoh kamu sebagai tokoh utama dalam novel ini divonis oleh dokter hidupnya tidak akan lebih dari dua tahun akibat berat badan yang tidak terkendali atau morbidly obese. Salah satu yang dikisahkan adalah sesak napas dan kehilangan kesadaran hingga harus dibopong oleh sang kekasih dengan kursi roda khusus.

hingga ia menjatuhkan bom di mukamu: Jika kamu tidak mulai bertindak sungguh-sungguh, jika kamu tidak melakukan apa-apa terhadap berat badanmu, kamu mungkin tidak akan pernah sampai ke usia dua puluh dua. (halaman 10)

Maka, tokoh utama perempuan ini mencoba melakukan beberapa hal, yang seperti dugaan pembaca, tidak akan berhasil. Operasi bariatrik yang ditawarkan tak cuma menebar ketakutan, tapi juga memicu kesangsian perihal kesuksesan serta momok biaya yang mahal. Hingga kemudian tokoh perempuan utama ini bertemu dengan sebuah program reality show televisi XXXL, sejenis program yang merekam orang dengan obesitas ekstra yang dikarantina untuk menurunkan berat badan.

Baca Juga: Tarik Tunai

Meski sempat ditentang oleh sang kekasih, yang digambarkan sebagai support system, tokoh perempuan dalam novel ini tetap mengikuti program. Dan, berhasil menurunkan berat badan cukup ekstrem meski tidak keluar sebagai pemenang dari program televisi itu.

Apakah Hanya Perkara Berat Badan?

Tentu tidak boleh disebut dengan hanya. Data Kementerian Kesehatan menyebut 13,5 persen penduduk Indonesia mengalami kelebihan berat badan dan 28,7 persen di antaranya mengalami obesitas berdasar skala indeks massa tubuh (IMT). Penyebab ini beragam, mulai pola makan yang tidak seimbang, kurang aktivitas, hormonal, hingga genetik.