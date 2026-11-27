JawaPos.com-Ombre lips menjadi salah satu tren makeup yang masih banyak diminati banyak orang sampai saat ini.

Tren ombrelips ini populer melalui gaya makeup ala korea yang memadukan dua warna lip produk untuk menciptakan efek gradasi yang cantik dan terkesan natural.

Menurut informasi dari laman watsons dan pixy. yang dikutip pada (27/11) teknik ombre lips memiliki sejumlah daya tarik.

Mulai dari menciptakan looks bibir yang tidak membosankan, memungkinkan penggunaan lipstick bold tanpa memberikan kesan menor, sampai menghasilkan efek visual yang membuat bibir anda terlihat lebih penuh dan berdimensi.

Meski terlihat simpel, teknik ombre lips membutuhkan perpaduan warna dan teknik pengaplikasian yang tepat, supaya bisa menghasilkan gradasi yang lebih halus dan menyatu.

Berikut tutorial ombre lips yang bisa anda coba sebagai inspirasi makeup sehari-hari untuk mendapatkan tampilan bibir yang lebih segar dan menawan.

Lip scrub

Ombre lips biasanya menggunakan produk yang lebih berat yang berlapis, sehingga bibir anda bisa terasa lebih kering dan mudah terkelupas.

Oleh karena itu, anda bisa menggunakan lip scrub untuk mengangkat sel kulit mati, serta bibir yang kering dan terkelupas.

Aplikasikan lip scrub secara perlahan, kemudian bersihkan sisa produk menggunakan tisu atau kain. Setelah itu, anda juga dapat mengaplikasikan lip balm untuk menjaga kelembaban bibir.

Pilih lip cream

Produk yang direkomendasikan untuk menciptakan efek visual ombre lips adalah lip products dengan tekstur creamy. Sebaliknya, hindari produk yang terlalu cepat mengering karena dapat menyulitkan saat blend.

Adapun beberapa rekomendasi warna yang bisa anda pilih untuk menciptakan efek ombre yang cantik adalah seperti, nude pink dan mauve, coral dan coklat, nude beige dan merah bata, coklat dan merah, mauve dan plum, nude dan coklat, serta berry dan wine.

Pakai concealer

Tahap berikutnya, anda perlu menetralkan warna bibir menggunakan concealer. Jika anda tidak memilikinya, anda bisa menggunakan lip produk berwarna nude untuk menyamarkan warna bibir alami anda.

Penggunaan concealer ini dimaksudkan untuk menyamarkan bagian bibir yang lebih gelap sekaligus menciptakan warna dasar yang lebih merata.

Caranya, aplikasikan sedikit concealer di bagian pinggir kiri, kanan, atas, dan bawah bibir. Lalu ratakan secara perlahan menggunakan beauty blender atau jari sampai warnanya menyatu sempurna dengan bibir.

Pakai produk secukupnya supaya tidak terkesan terlalu tebal pada bibir anda.

Lapisi bibir dengan warna nude

Lip nude berfungsi sebagai base supaya ombre bisa diblend dengan sempurna. Tahapan ini membantu menciptakan transisi warna yang lebih halus sehingga hasil ombre lips terlihat lebih rapi dan menyatu.

Untuk memilih warna lip cream yang tepat adalah dengan cara menyesuaikannya dengan warna kulit. Misalnya, jika anda memiliki warna kulit putih, anda bisa menggunakan lipstik nude dengan sentuhan warna peach, Sementara itu, jika anda memiliki warna kulit sawo matang anda bisa memilih lipstik nude dengan tone beige kemerahan dengan sentuhan warna tembaga.

Timpa dengan warna lip gelap

Supaya bisa menghasilkan warna yang bergradasi, pilih produk bibir dengan warna yang lebih gelap atau sedikit lebih pekat dibandingkan warna dasar.

Aplikasikan lip warna gelap pada sepertiga bagian dalam bibir, baik di bagian atas maupun bawah. Usahakan untuk tidak mengaplikasikannya terlalu banyak, supaya perbedaan warna bisa menghasilkan gradasi yang tetap bisa terlihat.

Jika anda ingin menampilkan looks yang lebih ceria dan playful, maka anda perlu menggunakan warna nude, sebagai dasar, kemudian tambahkan lip berwarna lebih cerah pada bagian dalam bibir.

Perpaduan warna tersebut akan menciptakan kontras warna yang menarik sekaligus memberikan efek gradasi yang lembut

Ratakan dengan menepuk-nepuk menggunakan jari

Setelah mengaplikasikan lip cream, hindari untuk langsung mengatupkan bibir karena dapat membuat warna berpindah dan hasil gradasi kurang merata.

Tepuk-tepuk bibir anda menggunakan jari dengan perlahan, sampai di bagian pertemuan kedua warna lip product tersebut.