JawaPos.com-Dewy makeup dapat memberikan tampilan kulit wajah yang terlihat glowing, sehat, lembab, dan bercahaya.

Dewy makeup bisa menjadi pilihan bagi anda yang ingin tampil dengan riasan minimalis, tetapi tetap memberikan kesan yang segar dan menawan.

Menurut informasi dari laman watsons dan lancome yang dikutip pada (27/11) kunci dewy makeup look terletak pada wajah yang terlihat glowing, basah, namun tanpa kesan berminyak.

Dewy makeup bisa anda gunakan untuk berbagai kesempatan, termasuk aktivitas sehari-hari.

Hasil dewy makeup yang terlihat natural dan segar dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus penampilan anda terlihat lebih menarik.

Berikut adalah tutorial dewy makeup looks supaya hasil riasan tampak tahan lama, tidak mudah terlihat kusam, dan memberikan dimensi wajah yang lebih menarik saat difoto.

Skin prep dengan teknik eksfoliasi

Dewy makeup membutuhkan kulit wajah yang lembab dan terhidrasi. Oleh karena itu, tahapan skin prep menjadi salah satu bagian terpenting untuk mendapatkan dewy makeup looks yang maksimal.

Dimulai dari mencuci muka menggunakan facial wash. Setelah itu lakukan eksfoliating menggunakan produk yang sesuai dengan jenis dan kondisi kulit. Tahapan ini bertujuan untuk membantu sel-sel kulit mati yang menumpuk sehingga permukaan wajah bisa lebih halus.

Selanjutnya, anda bisa menggunakan produk pelembab untuk menghidrasi kulit supaya terlihat lebih sehat dan lembab. Kulit yang terhidrasi dengan baik juga dapat membantu complexion anda bisa menempel dengan lebih merata.

Aplikasikan primer pada bagian tertentu

Primer juga menjadi salah satu komponen penting dalam makeup anda. Aplikasikan produk makeup secara tipis pada bagian T zone wajah, yakni pada area dahi, hidung, dan dagu.

Tunggu selama 5-10 menit supaya primer dapat menyatu dengan kulit sebelum melanjutkan pada step-step berikutnya.

Pilih foundation dengan hasil satin

Foundation dengan hasil akhir satin finish adalah pilihan untuk mendapatkan tampilan dewy makeup. Aplikasikan foundation satin finish menggunakan beauty blender yang sedikit lembab ke seluruh wajah. Gunakan produk secara bertahap untuk mendapatkan coverage yang merata tanpa membuat makeup anda terlihat terlalu tebal.

Aplikasikan secara bertahap foundation untuk memberikan coverage yang rata tanpa terlihat berlebihan. Sementara itu, anda juga bisa memakai kuas foundation untuk membantu menghasilkan makeup yang lebih ringan dan lebih merata.

Gunakan cream blush

Produk yang direkomendasikan untuk dewy makeup looks ini adalah cream blush. Teksturnya yang creamy dapat memberikan hasil akhir yang lebih menyatu dengan base makeup, sehingga roma pipi anda bisa lebih terlihat segar dan natural.

Saat menciptakan tampilan riasan glowing khas dewy makeup, aplikasikan cream blush menggunakan jari dalam bentuk titik-titik kecil lalu baurkan dengan jari pada area pipi.

Kemudian, baurkan secara perlahan menggunakan jari atau beauty blender smapai menghasilkan rona yang merata.

Tambahkan shimmer powder

Dewy makeup identik dengan kesan glowing pada bagian-bagian tertentu pada wajah. Untuk mendapatkannya, anda bisa menggunakan shimmer powder pada area-area seperti pada tulang pipi, batang hidung, dan area atas bibir.

Bedak tabur

Bedak tabur dapat membantu mengunci tampilan dewy makeup supaya makeup lebih bisa bertahan lama. Untuk mendapatkan tampilan dewy makeup, pilih bedak dengan hasil akhir dewy atau luminous (berkilau alami).

Aplikasikan secara tipis pada area berminyak, seperti dahi, hidung, dan dagu. Hindari penggunaan berlebihan agar glowing alami dari foundation dan cream blush tetap terlihat.

Set dengan satin setting spray

Setting spray dapat membantu mengunci seluruh lapisan makeup yang anda gunakan. Untuk makeup dewy, pilih setting spray dengan hasil akhir satin.

Semprotkan secara merata ke seluruh wajah sesuai petunjuk penggunaan. Produk ini dapat membantu memberikan sentuhan akhir yang jauh lebih menyatu dan glowing tanpa membuat wajah anda terlalu matte ataupun berminyak.

Lip gloss

Bibir yang sehat dan glowing merupakan ciri khas dari dewy makeup. Supaya bisa mendapatkannya, anda dapat mengaplikasikan lip tint atau lip gloss dengan warna natural seperti pink, peach, ataupun nude.