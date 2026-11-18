JawaPos.com - Kesan pertama menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan, terutama saat menghadiri acara formal seperti interview kerja, rapat, pertemuan dengan klien, ataupun aktivitas kerja sehari-hari.

Pemilihan jenis makeup yang tepat dapat membantu anda menunjang penampilan, sekaligus meningkatkan peluang bagi anda untuk mendapatkan posisi yang diinginkan.

Hal ini karena, terdapat beberapa bagian wajah yang menjadi sorotan, terutama saat berkomunikasi dengan interviewer, sehingga perlu lebih ditonjolkan secara tepat.

Dengan gaya makeup yang sesuai, penampilan anda saat interview maupun bekerja dapat terlihat lebih profesional.

Hal ini juga bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri saat anda melakukan presentasi ataupun menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan.

Melansir informasi yang dikutip dari laman makeoverforall dan loreal-paris.co.id pada (17/11) penampilan yang menarik dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan saat proses wawancara.

Selain itu, teknik makeup untuk menciptakan penampilan profesional juga perlu diperhatikan, supaya wajah anda tetap terlihat rapi dan segar, tanpa memberikan kesan yang berlebihan.

Berikut beberapa teknik makeup yang perlu anda pelajari untuk menunjang penampilan saat interview kerja, berangkat ke kantor, ataupun menghadiri berbagai acara formal.

Skin prep

Pastikan wajah berada dalam kondisi benar-benar bersih sebelum memulai beraktivitas. Lakukan tahapan skincare secara berurutan mulai dari mencuci muka dengan facial wash,mengaplikasikan moisturizer, sampai menggunakan sunscreen.

Perhatikan pula jeda skin prep dan penggunaan makeup, jangan mengaplikasikannya terlalu berdekatan agar riasan tidak mudah geser.

Berikan jeda sekitar 5-10 menit supaya produk skincare bisa menyerap sempurna ke dalam kulit.

Aplikasikan complexion secara tipis dan rata

Supaya makeup anda semakin awet dan menghasilkan tampilan yang halus, awali base makeup dengan mengaplikasikan primer. Ambil sedikit primer, lalu ratakan ke permukaan wajah dan tunggu beberapa saat sampai produk set.

Selanjutnya, anda bisa mengaplikasikan foundation secara tipis dan bertahap untuk mendapatkan coverage yang tertutup natural.

Penggunaan complexion secara ringan dapat membuat wajah terlihat lebih natural, sehingga cocok untuk menghadiri interview.

Anda juga bisa berkreasi dengan mencampurkan foundation dan highlighter cair, untuk memberikan hasil akhir yang lebih glowing.

Pakai concealer

Concealer berfungsi untuk menyamarkan tekstur kulit. Jika masih diperlukan, aplikasikan concealer pada area-area yang perlu disamarkan seperti pada noda hitam, bekas jerawat, ataupun area sekitar mata.

Rias bagian mata

Mata menjadi salah satu bagian terpenting saat interview kerja karena dapat menggambarkan ekspresi saat eye contact. Mata juga sangat mendukung dalam proses komunikasi.

Oleh karena itu, anda perlu merias bagian mata agar terlihat lebih jelas, tetapi tidak terlalu mendominasi.

Riasan mata bisa dimulai dari membentuk dan mengisi bagian alis menggunakan pensil alis. Sebaliknya, pilih warna coklat daripada hitam pekat untuk menciptakan kesan yang lebih natural dan tidak terlihat berlebihan.

Bingkai alis dengan mengikuti bentuk alis alami, lalu isi bagian-bagian yang kosong supaya terlihat lebih penuh dan proporsional.

Selanjutnya, rias bagian mata menggunakan eyeshadow, supaya terlihat lebih fresh. Untuk keperluan kerja, interview, ataupun rapat, sebaiknya pilih warna eyeshadow bernuansa netral seperti cokelat atau taupe.

Selanjutnya, tambahkan eyeliner tipis di dekat garis bulu mata dan dan aplikasikan satu sampai dua layer maskara.

Tambahkan blush on dan highlighter

Supaya tampilan wajah anda terlihat lebih segar dan glowing, anda bisa menambahkan blush on sedikit pada area tulang pipi. Pilih warna-warna natural seperti peach, coral, ataupun pink salmon.

Jika diperlukan, tambahkan highlighter pada beberapa bagian wajah seperti tulang pipi dan tulang hidung, untuk memberikan efek glowing saat terkena lampu atau pencahayaan.

Bedak tabur

Set makeup anda dengan bedak tabur. Bedak tabur berguna untuk mengontrol produksi minyak, supaya makeup yang anda gunakan tidak mudah crack dan geser.

Gunakan bedak tabur secukupnya pada area dahi, hidung, dan dagu.

Penggunaan bedak tabur pada tiga area tersebut dapat membantu mengurangi minyak berlebih, sekaligus memberikan hasil akhir matte pada riasan. Dengan demikian, tampilan makeup anda tetap terlihat rapi dan berdimensi.

Pilih lip produk dengan warna natural

Sesuaikan pemilihan produk lips dengan suasana lingkungan tempat kerja.

Penggunaan lip produk dapat membantu wajah anda terlihat tidak pucat sekaligus memberikan kesan antusias, segar, dan semangat.

Namun, perlu diperhatikan untuk pemilihan warnanya, usahakan menggunakan warna lips yang mendekati warna alami bibir seperti warna nude, rose, peach, ataupun pink.

Kunci dengan setting spray