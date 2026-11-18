JawaPos.com - Makeup terkadang menjadi kebutuhan ketika anda menghadiri acara-acara tertentu, seperti kondangan, pertemuan keluarga, menghadiri seminar, menjadi narasumber, wisuda, hingga rapat profesional bersama klien.

Bagi pemula, tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar makeup. Dengan memahami teknik dasar makeup, anda bisa lebih mengenali karakteristik wajah anda sendiri, sekaligus meningkatkan self-love dan rasa percaya diri.

Kemudian, urutan penggunaan produk makeup juga perlu menjadi perhatian. Langkah-langkah yang tepat dapat membantu anda menghasilkan makeup yang lebih tahan lama, tidak mudah crack, dan terhindar dari kesan dempul atau menor.

Melansir informasi dari laman maybelline.co.id dan wardahbeauty pada (15/11) memahami tahapan pengaplikasian makeup menjadi salah satu dasar penting untuk menghasilkan riasan yang lebih maksimal.

Berikut beberapa langkah-langkah makeup yang bisa dipelajari oleh pemula, supaya lebih tepat dalam merias wajah.

Skinprep

Tahap pertama sebelum memulai makeup adalah melakukan skin prep secara tepat. Hasil makeup yang bagus berawal dari kulit wajah yang lembab dan terhidrasi, supaya produk-produknya bisa menempel dengan baik.

Mulailah dengan mencuci wajah memakai n facial wash untuk mengangkat kotoran dan menjaga kebersihan wajah.

Setelah itu aplikasikan moisturizer untuk melembabkan kulit wajah, terutama untuk anda yang memiliki kulit kering. Jangan lupa untuk mengaplikasikan sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari.

Aplikasikan skin prep secara bertahap, tunggu selama 5-10 menit sampai ter set sempurna.

Primer

Selanjutnya, anda perlu menggunakan primer. Primer dapat membantu menciptakan permukaan kulit yang lebih halus serta mengecilkan pori-pori. Primer juga membantu makeup anda menempel lebih baik sehingga tidak mudah bergeser.

Aplikasikan primer secara merata ke seluruh wajah sedikit demi sedikit. Kemudian tunggu beberapa saat sampai produk meresap sempurna.

Foundation

Foundation, cushion, atau complexion berfungasi sebagai base makeup. Pilih complexion yang sesuai dengan skintone agar hasil makeup terlihat natural dan tidak belang.

Aplikasikan foundation sedikit demi sedikit ke seluruh wajah. Jika coverage masih dirasa kurang rata, anda bisa memberikan layer lagi secara bertahap. cara ini dilakukan untuk menghindari hasil makeup yang terlalu menor.

Pakai kuas atau sponge untuk meratakannya dan jangan lupa gunakan teknik menepuk perlahan agar produk makeup bisa menyatu sempurna dengan kulit anda.

Concealer

Jika ingin menyamarkan jerawat, noda bekas jerawat, atau mata panda, menggunakan concealer pada step berikutnya. Ambil concealer secukupnya pada aplikator kemudian aplikasikan pada wajah, kemudian blend dengan sponge supaya lebih menyatu dengan kulit, untuk menyamarkan noda-noda yang membekas.

Bedak

Setelah menggunakan dua produk di atas, step berikutnya adalah mengaplikasikan bedak. Bedak berfungsi untuk mengunci complexion sekaligus membantu menyerap minyak berlebih.

Aplikasikan bedak secara tipis di area berminyak (T) pada bagian dahi, hidung, dan dagu.

Anda bisa memilih bedak padat ataupun bedak tabur sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kulit anda.

Eyeliner

Setelah itu, anda bisa bergeser ke area mata untuk membuat eyeliner untuk mempertegas riasan dan membuatnya semakin hidup.

Bagi pemula, pilih eyeliner dengan bentuk spidol supaya lebih mudah digunakan. Anda bisa mencoba model classic eyeliner.

Pilih produk eyeliner yang mudah dihapus agar lebih praktis saat terjadi kesalahan dalam mengaplikasikannya.

Maskara

Selanjutnya, rapikan bulu mata agar terlihat lebih lentik. Jika anda ingin makeup yang natural untuk kebutuhan sehari-hari, maka anda cukup memanfaatkan maskara untuk memberikan hasil yang lentik natural.

Pertama, jepit bulu mata selama 20 menit, lalu aplikasikan maskara dari pangkal sampai ujung bulu mata secara perlahan dengan satu kali layer. Usahakan palikator selalu bersih, supaya hasil bulu mata lentik, rapi dan tidak menggumpal.

Pensil alis

Pensil alis berguna untuk mengisi bagian kosong sekaligus membuat alis jadi lebih proporsional.

Bagi pemula, anda bisa memulainya dengan membuat bingkai mengikuti bentuk alami alis, kemudian isi bagian tengah sampai ujung alis menggunakan goresan-goresan tipis.

Sementara itu, pada bagian depan alis,aplikasikan pensil alis secara perlahan supaya hasilnya tidak terlalu tebal dan terlihat lebih natural.

Blush on

Setelah itu, supaya makeup anda terlihat lebih segar, anda bisa mengaplikasikan blush on powder pada bagian pipi sampai pelipis. Selain untuk memberikan rona yang terlihat alami, blush on juga membantu menciptakan dimensi sehingga wajah anda terlihat lebih fresh dan berdimensi.

Lips

Sentuhan terakhir makeup terletak pada bibir. Supaya makeup anda lebih sempurna, anda bisa memilih produk lip tinted, lip gloss, lip tint, lip matte, atau lip vinyl.

Sesuaikan dengan jenis makeup, tema acara, warna outfit, ataupun jenis makeup yang anda gunakan. Jika anda ingin tampil natural, maka pilihlah warna-warna nude, namun jika ingin tampilan makeup yang bold, maka pilihlah warna-warna terang dan hasil matte.

Aplikasikan produk lips dengan hati-hati dan rata supaya hasilnya rapi dan tidak menor.

Setting spray