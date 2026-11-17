JawaPos.com- Salah satu tren makeup yang cukup populer dan banyak diminati adalah arabian makeup look.

Menurut informasi dari lama makeoverforall yang dikutip pada (17/11) kunci dari look arabian makeup terdapat pada tampilan eyeliner yang presisi, eyeshadow bernuansa hangat, alis terdefinisi, serta permainan contour dan highlight untuk mempertegas dimensi wajah.

Arabian makeup dapat membuat penampilan anda semakin mempesona melalui perpaduan warna hangat dan sentuhan glamor. Gaya riasan ini cocok digunakan untuk menghadiri pesta maupun acara kondangan.

Meski identik dengan tampilan bold, Arabian makeup look juga bisa diadaptasi untuk aktivitas sehari-hari. Anda hanya perlu menyesuaikan intensitas produk makeup, terutama pada bagian mata agar hasilnya tidak terlalu berlebihan.

Berikut beberapa teknik makeup yang bisa anda coba untuk mendapatkan arabian makeup look yang stunning.

Skin preparation

Skin prep selalu menjadi tahap awal yang penting karena dapat mempengaruhi hasil akhir makeup anda.

Mulailah dengan melakukan basic skincare seperti membersihkan wajah menggunakan facial wash, memakai toner, pelembab, dan sunscreen.

Berikan jeda pada setiap tahapan skincare supaya produknya dapat meresap dengan sempurna sehingga kulit terasa lebih lembab dan siap untuk tahap makeup sealanjutnya.

Base makeup

Arabian makeup looks umumnya menggunakan teknik dengan tingkat coverage medium sampai full. sehingga, aplikasikan base makeup secara bertahap, supaya hasilnya tetap merata dan tidak terlihat terlalu tebal.

Pilih complexion dengan tipe build coverage. Aplikasikan sedikit demi sedikit complexion dengan teknik tap-tap ke seluruh permukaan wajah secara merata.

Arabian look pada umumnya menggunakan nuansa foundation warm dan flawless.

Contour, blush, highlighter

Dimensi yang proporsional menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan arabian makeup look. Pilih contour bentuk stick pada beberapa area wajah seperti tulang pipi, rahang, dan garis rambut.

Blend contour dengan arah gerakan ke atas dengan teknik tap-tap menggunakan beauty blender. Tarikan ke atas ini dapat membantu contour dan base makeup bisa lebih menyatu sehingga hasilnya bisa lebih halus dan tidak mudah geser.

Tambahkan highlighter untuk mempertegas beberapa bagian wajah. Aplikasikan highlighter pada area tulang pipi atau batang hidung untuk memberikan efek glowing yang mencolok.

Eyeshadow yang berdimensi

Arabian makeup look identik dengan penggunaan eyeshadow bernuansa warm dengan warna-warna coklat, burgundy, taupe, dark cocoa, dusty rose bronze, sampai gold.

Mulailah dengan mengaplikasikan warna coklat sebagai transisi pada kelopak mata. Kemudian, tamahkan warna yang lebih gelap pada sudut luar mata dan blend secara perlahan untuk menciptakan gradasi yang berdimensi.

Eyeliner yang proporsional

Eyeliner menjadi salah satu part terpenting untuk memperkuat karakter arabian look makeup. Penggunaan eyeliner dapat membuat mata anda terlihat lebih tajam, tegas, dan ekspresif.

Pilih eyeliner warna hitam lalu gambar garis mengikuti garis bulu mata, Panjangkan bagian ujungnya ke arah luar untuk menciptakan tampilan winged atau cat-eye liner. Rapikan bagian yang kurang presisi menggunakan cotton bud supaya bentuknya lebih proporsional.

Pertegas alis dan bulu mata

Bentuk alis ala arabian look makeup umumnya terlihat penuh, tegas, dan proporsional. Untuk mendapatkannya, anda bisa menggunakan pensil alis untuk membentuk sekaligus mengisi bagian alis yang kosong.

Rapikan alis dengan membuat bingkai sesuai bentuk yang diinginkan, kemudian isi bagian kosong menggunakan pensil alis.

Gambar bagian depan rambut alis secara bertahap, lalu sisir alis agar semakin natural. Pertegas lagi bagian lagi supaya lebih terdefinisi agar area mata terlihat semakin ter-frame.

Lengkapi tampilan mata dengan maskara dan bulu mata lentik bervolume supaya mata arabian look semakin dramatis.

Lip

Bagian bibir untuk arabian looks anda bisa menggunakan lip matte atau lipstik dengan pilihan warna Nude, peach, cokelat, maroon, hingga plum.

Setelah itu, tambahkan lip gloss untuk memberikan efek bibir yang lebih glowing dan plumpy.

Setting spray

Terakhir, kunci seluruh riasan menggunakan setting spray. Setting spray dapat mempertahankan makeup arabian look anda supaya tahan lama.

Pilih setting spray dengan hasil akhir matte untuk mempertahankan bentuk makeup supaya tetap rapi dan tidak berminyak.