JawaPos.com - Makeup ala Sabrina Carpenter kerap menjadi trend sekaligus inspirasi gaya makeup kekinian.

Looks ala penyanyi Hollywood terkenal, ternyata bisa anda dapatkan dengan hasil riasan flawless dan dewy khas Sabrina Carpenter dengan menggunakan teknik yang tepat serta makeup yang ternyata simpel.

Menurut informasi dari laman watsons.co.id dan vogue.com yang dikutip pada (17/11) penyanyi asal Amerika Sabrina Carpenter, memiliki ciri khas Makeup dengan tampilan glowing dan lembut, riasannya memberikan sentuhan feminin yang dreamy dengan ciri bagian bibir serta mata sebagai daya tarik utamanya.

Jika anda ingin mencoba recreate makeup ala-ala Sabrina Carpenter, maka terdapat beberapa tutorial sederhana yang bisa anda lakukan sendiri di rumah.

Tampilan makeup yang terlihat mahal dan elegan sebenarnya dapat dibuat dengan mudah apabila anda memahami teknik pengaplikasian serta pemilihan produk yang tepat.

Berikut tutorial makeup ala Sabrina Carpenter yang bisa anda coba untuk mendapatkan looks yang menarik dan mencuri perhatian.

Skin prep

Untuk mendapatkan tampilan makeup milik Sabrina Carpenter, dibutuhkan tahapan yang tepat supaya kondisi kulit anda lebih siap sebelum dirias.

Setelah membersihkan wajah, aplikasikan face mist atau toner, dilanjutkan dengan menggunakan face mask untuk membantu melembabkan kulit.

Selanjutnya, pakai kapas untuk menghapus sisa essence pada kulit, lalu berikan moisturizer yang dipadukan serum hydrating serum untuk membantu mengunci kelembaban supaya lebih sempurna.

Base makeup dengan dewy cushion

Makeup ala sabrina carpenter memiliki looks flawless dengan efek seperti kulit asli dan terlihat lembab. Oleh karena itu, penggunaan cushion dengan hasil akhir dewy bisa menjadi pilihan untuk menciptakan tampilan yang serupa.

Ambil produk secukupnya, kemudian aplikasikan dengan teknik tap-tap secara perlahan, tanpa menggeser produk supaya dapat menempel dengan baik pada kulit.

Usahakan tidak menggunakan produk terlalu tebal. Aplikasikan cushion secara tipis dan bertahap dengan beberapa lapisan sampai mendapatkan coverage yang diinginkan.

Teknik semacam ini dapat membuat kulit anda lebih tercoverage, tanpa membuat complexion terlihat menumpuk atau menor.

Liquid blush pada tulang pipi

Liquid blush menjadi salah satu produk yang disarankan untuk mendapatkan looks seperti Sabrina Carpenter.

Liquid blush memiliki tekstur yang lebih cair yang lembut karena konsistensinya lebih mudah diaplikasikan berlapis-lapis.

Untuk menciptakan tampilan khas Sabrina Carpenter, pilihlah warna-warna lembut seperti ungu muda yang di blend dengan warna pink soft agar hasil riasan lebih terlihat feminim dan natural.

Aplikasikan browcara pada alis

Sabrina Carpenter memiliki ciri khas riasan mata dengan tatapan mata rubah. Cara untuk mendapatkan foxy eyes bisa disiasati dengan menggunakan beberapa teknik makeup yang tepat.

Tutorial pertama adalah dengan mengaplikasikan pensil alis berwarna coklat mengikuti bentuk alami alis.

Isi bagian yang masih kosong, kemudian sisir alis menggunakan sisir alis agar terlihat lebih rapi dan penuh.

Selanjutnya, kunci makeup ala sabrina carpenter terletak pada tampilan bulu mata lentik untuk menciptakan look foxy eyes.

Aplikasikan maskara supaya bulu mata terlihat lentik alami. Selanjutnya, tambahkan bulu mata palsu hanya di ujung luar mata.

Teknik ini dapat menghasilkan looks foxy eyes yang terlihat cantik, berbinar, dan natural.

Eyeliner pada sudut mata

Selanjutnya, untuk mempertegas tampilan foxy eyes ini, diperlukan eyeliner berwarna gelap untuk melapisi garis air mata atas.

Gambar eyeliner kecil di sudut luar mata untuk memberikan kesan lebih tajam. Kemudian tambahkan lagi maskara 2-3 layer di sudut dalam untuk efek yang lebih menonjol.

Defined lip liner

Sabrina carpenter memiliki riasan bibir khas, yakni dibentuk menggunakan teknik defined lip liner. Untuk mendapatkan tampilan yang mirip, anda bisa memilih produk lip matte atau lipstik dengan warna bernuansa nude atau mauve.

Pertama-tama bentuk bibir menggunakan lip liner berwarna coklat dengan sedikit melewati garis alami bibir.

Teknik ini dapat memberikan ilusi bibir yang terlihat lebih penuh dan plumpy.

Kemudian, aplikasikan lip matte atau lipstik dengan warna gelap di sudut luar bibir, kemudian blend dengan kuas untuk menciptakan efek halus dan lebih berdimensi.

Setting spray

Terakhir, kunci seluruh riasan dengan menggunakan setting spray. Setting spray juga membantu memperkuat kesan dewy dan flawless khas Sabrina Carpenter.

Setting spray juga dapat membantu mempertahankan makeup anda supaya tidak mudah geser atau luntur meskipun dipakai dalam waktu yang lama.