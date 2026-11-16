Imunitas Lebih Terjaga, Coba 5 Paduan Makanan Sehat Ini Setiap Hari

JawaPos.com – Menjaga kesehatan tubuh tidak cukup hanya dengan memperhatikan jumlah makanan yang dikonsumsi. Cara mengombinasikan bahan makanan ternyata juga dapat berpengaruh terhadap kemampuan tubuh dalam menyerap berbagai nutrisi penting.

Beberapa jenis makanan mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang saling melengkapi ketika dikonsumsi bersamaan. Perpaduan tersebut dapat membantu tubuh memperoleh manfaat nutrisi secara lebih optimal, termasuk dalam mendukung sistem kekebalan tubuh.

Dilansir dari NDTV, terdapat lima kombinasi makanan yang bisa dimasukkan ke dalam menu harian untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga fungsi sistem imun agar tetap bekerja dengan baik.

1. Bayam dan Lemon

Bayam merupakan sayuran hijau yang mengandung zat besi non-heme serta berbagai senyawa karotenoid yang bermanfaat bagi kesehatan.

Namun, zat besi dari sumber nabati umumnya lebih sulit diserap tubuh dibandingkan zat besi yang berasal dari sumber hewani.

Untuk membantu meningkatkan penyerapannya, bayam dapat dipadukan dengan lemon yang kaya vitamin C.

Vitamin C membantu mengubah zat besi non-heme menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh.

Kombinasi ini penting karena zat besi berperan dalam berbagai proses biologis, termasuk mendukung aktivitas sel kekebalan tubuh dan membantu pengangkutan oksigen.

Anda bisa menambahkan perasan lemon pada tumisan bayam atau menyajikannya bersama potongan buah jeruk.

2. Tomat dan Sumber Lemak Sehat

Tomat dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang kaya akan likopen, yaitu senyawa antioksidan dari kelompok karotenoid.

Nutrisi ini memiliki sifat larut dalam lemak sehingga penyerapannya dapat meningkat ketika dikonsumsi bersama sumber lemak sehat.

Anda bisa mengombinasikan tomat dengan minyak zaitun, alpukat, atau bahan makanan lain yang mengandung lemak tak jenuh.

Sebagai contoh, tomat segar dapat dijadikan salad dengan tambahan potongan alpukat dan sedikit minyak zaitun.

Perpaduan tersebut membantu tubuh menyerap likopen dan karotenoid lainnya dengan lebih baik.

Selain memberikan cita rasa yang lezat, kombinasi ini juga menjadi pilihan menu yang kaya nutrisi untuk melengkapi pola makan sehari-hari.

3. Kunyit dan Lada Hitam

Kunyit dan lada hitam merupakan dua rempah dapur yang sering digunakan dalam berbagai masakan tradisional.

Kunyit mengandung kurkumin, senyawa alami yang banyak diteliti karena memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi.

Sementara itu, lada hitam mempunyai kandungan piperin yang dapat memengaruhi proses metabolisme kurkumin di dalam tubuh.

Kombinasi keduanya diketahui dapat meningkatkan penyerapan kurkumin dibandingkan jika dikonsumsi tanpa tambahan lada hitam.

Karena itu, Anda bisa memadukan kunyit dan sedikit lada hitam ketika memasak sup, tumisan, atau membuat minuman berbahan rempah.

Meski demikian, kombinasi ini bukan pengganti pengobatan maupun cara instan untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

4. Teh Hijau dan Lemon

Teh hijau menjadi salah satu minuman yang dikenal kaya akan katekin, yaitu kelompok senyawa antioksidan alami.

Kandungan tersebut berperan membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Namun, katekin dapat mengalami perubahan selama proses pencernaan sehingga jumlah senyawa yang tersedia untuk dimanfaatkan tubuh bisa berkurang.

Menambahkan sedikit perasan lemon dapat membantu mempertahankan kestabilan katekin karena kandungan vitamin C dan tingkat keasamannya.

Dengan demikian, perpaduan teh hijau dan lemon dapat menjadi pilihan minuman yang menyegarkan sekaligus memberikan asupan antioksidan.

Anda cukup menyeduh teh hijau, membiarkannya sedikit hangat, kemudian menambahkan perasan lemon sesuai selera.

5. Kacang-kacangan, Biji-bijian, dan Buah Citrus

Kacang-kacangan serta biji-bijian merupakan sumber berbagai nutrisi penting, seperti seng, selenium, vitamin E, dan lemak sehat.

Nutrisi tersebut mempunyai peran dalam menjaga fungsi normal sistem kekebalan tubuh serta membantu melindungi sel dari stres oksidatif.

Agar asupan nutrisi semakin beragam, Anda bisa mengombinasikannya dengan buah-buahan kelompok citrus, seperti jeruk, lemon, atau jeruk mandarin.

Buah citrus kaya vitamin C yang berperan sebagai antioksidan dan mendukung berbagai fungsi sistem imun.

Salah satu cara praktis menikmatinya adalah dengan menyantap segenggam kacang almond panggang bersama beberapa potong jeruk sebagai camilan.