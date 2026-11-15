Tutorial Makeup untuk Wajah Bulat agar Terlihat Lebih Tirus dan Proporsional, Auto Kelihatan Kurus

JawaPos.com-Semua orang bisa lebih bahagia dan cantik dengan makeup.

Makeup bukan digunakan untuk menutupi kekurangan, melainkan sebagai bentuk ekspresi diri supaya setiap orang bisa tampil terbaik dan percaya diri.

Setiap bagian wajah memiliki karakteristik unik yang membuatnya terlihat indah sesuai dengan preferensi makeup nya masing-masing.

Termasuk bagi anda yang memiliki bentuk wajah bulat, pemilihan teknik makeup yang tepat mampu membuat tampilan wajah terlihat lebih menarik.

Melansir informasi dari laman wardahbeauty dan /jpckemang yang dikutip pada (14/11) salah satu kunci makeup untuk wajah bulat terletak pada teknik contouring.

Selain itu, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bentuk wajah bisa terlihat lebih proporsional dengan makeup. Simak beberapa tips berikut ini.

Kenali bentuk wajah

Setiap wajah seseorang pasti memiliki tipe dan bentuk wajah yang berbeda-beda. Jika anda memiliki bentuk wajah bulat atau chubby, biasanya memiliki struktur panjang dan lebar yang seimbang, dengan pipi penuh, serta garis rahang yang lembut.

Anda perlu mengenali bentuk wajah terlebih dahulu supaya bisa mengaplikasikan teknik gelap-terang yang tepat untuk menciptakan dimensi pada wajah.

Termasuk penggunaan contour dan warna-warna gelap untuk menciptakan ilusi tegas dari bayangan, dan highlighter serta warna-warna terang untuk menarik perhatian pada bagian wajah tertentu.

Skinprep

Skin Prep penting dilakukan untuk membuat makeup anda menempel dengan lebih sempurna.

Skin Prep dapat anda mulai dengan mencuci wajah menggunakan facial wash, penggunaan pelembab yang sesuai dengan tipe kulit, sampai memakai sunscreen untuk melindungi kulit.

Pastikan semua step dilakukan secara berurutan sampai terset dan meresap sempurna, sehingga makeup anda bisa menyerap dengan mudah.

Pilih base makeup yang sesuai

Base makeup juga menjadi salah satu step yang penting dalam riasan. Base makeup terdiri dari foundation dan concealer.

Pilihlah foundation yang tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang. Sesuaikan juga dengan tipe dan skintone kulit anda.

Teknik pengaplikasian foundation yang tepat yakni dengan meratakannya terlebih dahulu pada bagian tengah wajah, kemudian blend ke arah luar.

Jika terdapat kotoran, noda jerawat, atau bekas jerawat anda bisa menyamarkannya dengan menggunakan concealer sebagai korektor agar warna kulit terlihat semakin merata.

Tentukan letak tulang pipi

Kunci dari makeup untuk wajah bulat adalah penggunaan contour. Namun, sebelum mengaplikasikannya, anda perlu menemukan letak tulang pipi terlebih dahulu.

Cara yang bisa dilakukan adalah dengan tersenyum sambil merasakan hollow of the cheek yang biasanya terletak tepat di bawah tulang pipi.

Teknik ini dapat memudahkan anda untuk menggunakan contour supaya bisa mempertegas bentuk wajah sehingga membuatnya terlihat lebih tirus.

Pakai contour

Contour menjadi salah satu produk makeup penting untuk membuat wajah terlihat lebih tegas.

Penggunaan contour mampu menciptakan ilusi bayangan pada wajah sehingga bentuk muka anda bisa lebih tegas dan memberikan kesan tirus.

Cara menggunakan contour adalah dengan membuat garis tipis dari area dekat telinga menuju bagian tengah pipi tanpa melewati smile line supaya wajah anda memiliki bentuk yang lebih tirus bahkan proporsional.

Pilih warna contour dengan kegelapan satu sampai dua tingkat lebih gelap dari skin tone anda. Produk ini dapat berbentuk dalam krim, stik, ataupun bedak untuk contour.

Untuk mempertegas bagian wajah yang lain, anda bisa mengaplikasikan contour pada area pelipis, sisi hidung, tulang pipi, serta pada garis rahang. Tujuannya supaya bentuk wajah bisa lebih tegas dan berdimensi.

Blend

Setelah garis-garis contour selesai diaplikasikan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan teknik blending pada area wajah yang sudah diberi contour

Anda bisa menggunakan angled contour brush atau damp beauty sponge untuk meratakan garis kontur.

Aplikasikan dengan teknik tap-tap ataupun gerakan memutar. Teknik blending menggunakan cara ini bisa membantu anda untuk menyamarkan garis yang terlalu tegas sehingga contour anda bisa lebih halus natural.

Aplikasikan blush on di area yang tepat

Blush on dapat membuat wajah anda terlihat lebih fresh dan tidak pucat. Selanjutnya, anda bisa aplikasikan blush di area atas pipi, lalu blend secara diagonal menuju pelipis.

Teknik tersebut dapat membantu tulang pipi anda terlihat lebih tegas dan tirus. Pastikan bahwa anda memblending secara sempurna antara blush dengan contour yang sudah anda gunakan supaya bisa menyatu dengan contour yang sudah diaplikasikan.

Tambahkan highlighter pada area yang tepat

Secara sederhana, contour digunakan untuk menciptakan bayangan pada wajah, sementara highlighter berfungsi menarik perhatian pada bagian-bagian tertentu.

Seimbangkan penggunaan kedua produk tersebut untuk menghasilkan efek yang lebih berdimensi.

Bagi anda yang memiliki wajah bulat, penggunaan highliter perlu difokuskan pada bagian-bagian tertentu seperti di atas tulang pipi, batang hidung, dan area di atas bibir.