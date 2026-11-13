Rahasia Makeup ke Kondangan yang Bikin Pangling, Tutorial Tampil Cantik dan Anggun Mempesona

JawaPos.com-Terkadang acara tertentu menuntut anda untuk tampil lebih maksimal, termasuk dalam makeup.

Salah satunya saat menghadiri acara formal, pertemuan penting, pesta, sampai kondangan.

Tampilan makeup yang mempesona, tetapi tetap terlihat natural dan tidak berlebihan tentu menjadi pilihan banyak orang.

Menurut informasi dari laman makeoverforal dan watsons.co yang dikutip pada (13/11) hasil makeup kondangan yang mempesona tidak ditentukan oleh banyaknya produk yang digunakan, tetapi pada urutan dan teknik dalam pengaplikasiannya.

Untuk menghasilkan makeup kondangan yang cantik diperlukan skill dan pengetahuan dalam memilih produk yang sesuai kebutuhan kulit, struktur wajah, serta memahami teknik penggunaan makeup yang tepat.

Looks makeup kondangan yang bisa menjadi pilihan antara lain soft glam makeup, dewy glow makeup, sampai bold classic.

Setiap gaya makeup memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dapat disesuaikan dengan preferensi dan bentuk wajah.

Berikut cara makeup ke kondangan yang bisa anda praktekkan sendiri di rumah untuk mempersiapkan penampilan saat menghadiri berbagai acara penting.

Skinprep

Skin Prep yang tepat sangat menentukan untuk mendapatkan hasil makeup kondangan yang lebih maksimal. Pastikan kulit wajah anda dalam keadaan bersih.

Tahapan skin Prep dimulai dengan membersihkan wajah menggunakan facial wash, dilanjutkan dengan memakai moisturizer, hingga mengaplikasikan sunscreen.

Selain berfungsi untuk melembabkan, skin prep yang tepat juga bisa membuat base makeup melekat sempurna, sehingga tampilan makeup terlihat lebih merata dan tidak mudah pecah saat dipakai seharian.

Aplikasikan primer

Primer sangat penting untuk membantu makeup menempel lebih lama, sehingga makeup anda menjadi lebih awet dan tidak mudah luntur.

Pilih jenis primer yang tepat sesuai dengan kebutuhan kulit anda, seperti produk yang dapat memberikan hidrasi, mengontrol minyak berlebih, ataupun membuat tampilan pori terlihat lebih halus.

Cara menggunakan primer yang tepat adalah dengan cara mengaplikasikannya secara tipis dan merata ke seluruh area wajah. Kemudian tunggu beberapa saat sampai primer menyerap sempurna.

Ratakan complexion

Setelah primer sudah set, kini saatnya anda mulai mengaplikasikan base makeup. Tahap ini bisa dimulai dengan menggunakan foundation/cushion dan juga concealer.

Aplikasikan complexion dengan tipis namun tetap merata. Tambahkan lagi produk pada area yang membutuhkan coverage lebih tinggi. Jangan lupa memilih complexion yang sesuai dengan warna kulit supaya hasil makeup anda terlihat menyatu sempurna.

Samarkan noda

Jangan lupa mengaplikasikan foundation pada area leher supaya skin tone terlihat lebih merata serta tidak belang.

Kemudian, pakai concealer pada bekas jerawat, area bawah mata, pipi, dan dahi. Cara ini dilakukan untuk untuk menyamarkan noda di kulit sekaligus membuat warna wajah lebih rata.

Kunci dengan bedak

Bedak tabur menjadi salah satu produk penyempurna untuk hasil makeup looks anda. Jika anda memiliki tipe kulit berminyak, aplikasikan bedak pada area dahi, hidung, dan dagu yang cenderung lebih mudah menghasilkan minyak berlebih.

Selain itu, sebaiknya hindari pengaplikasian bedak secara berlebih pada seluruh area wajah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan dimensi wajah sampai hasil complexion yang sudah digunakan tidak terlihat terlalu datar atau masih ada dimensinya.

Aplikasikan blush, kontur, dan highlighter

Setelah itu, anda bisa mulai memberikan dimensi yang lebih tegas dengan memberikan kontur, blush, dan highlighter.

Aplikasikan kontur pada beberapa bagian seperti dahi, hidung, tulang pipi, dan rahang untuk mendapatkan looks yang lebih tirus dan berdimensi.

Selanjutnya, anda bisa mengaplikasikan blush on pada pipi untuk memberikan rona wajah yang lebih segar dan merona.

Terakhir tambahkan sentuhan highlighter pada area yang tersorot cahaya, seperti pada tulang pipi, hidung, dan dagu. Highlighter dapat memberikan efek shimmer & glow. Sehingga, makeup looks anda bisa lebih terlihat di bawah sorotan lampu.

Rapikan alis

Alis mata menjadi salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan saat makeup kondangan. Bentuk alis yang simetris, tegas, dan proporsional dapat mempercantik seluruh makeup anda.

Rapikan dan bentuk alis anda menggunakan pensil alis dengan warna hitam atau cokelat. Sebaiknya, sesuaikan bentuknya dengan karakter wajah dan bentuk alami alis anda.

Setelah itu, pakai concealer pada area samping alis supaya tampilannya lebih simetris dan lebih rapi.

Pakai eyeshadow yang berdimensi

Salah satu elemen yang paling penting saat make up kondangan adalah riasan mata.

Untuk mempercantik area mata, anda bisa mengaplikasikan eyeshadow dengan pilihan warna yang sesuai.

Pakai eyeshadow secara perlahan menggunakan ujung jari. Jangan lupa untuk memilih kombinasi warna eyeshadow yang tepat sesuai dengan tema dan pakaian anda supaya lebih serasi.

Pakai teknik gradasi untuk memadukan eyeshadow. Mulai dari warna yang lebih terang sampai semakin gelap pada bagian tepi kelopak mata. Sebagai sentuhan akhir, tambahkan glitter pada bagian tengah kelopak mata untuk memberikan efek shimmer sehingga riasan mata terlihat lebih berkilau dan berdimensi.

Eyeliner

Setelah selesai mengaplikasikan eyeshadow, tahapan selanjutnya adalah menggunakan eyeliner. Pemakaian eyeliner ini dapat memberikan ilusi pada mata anda, sehingga tampak lebih besar dan berbinar.

Pilihlah jenis eyeliner dengan bentuk spidol supaya anda lebih mudah untuk mengaplikasikannya.

Pilih warna lipstik yang tepat

Step berikutnya, anda perlu memilih produk lips yang tepat. Untuk area bibir, anda dapat menggunakan lip product dengan jenis lip cream, lip stick, lip tint, lip velvet ataupun mengkombinasikannya.

Jika sudah membuat riasan mata dengan tampilan yang cukup maksimal dan tegas, sebaiknya pilih produk bibir dengan warna atau hasil akhir yang lebih sederhana. Cara ini bertujuan supaya tampilan makeup anda tetap terlihat imbang dan tidak berlebihan.

Kemudian, anda bisa menggunakan teknik ombre untuk mempercantik area bibir.

Caranya, dengan mengaplikasikan lip matte berwarna nude sebagai dasar, seperti warna nude,pink, peach, atau rose.

Kemudian, tambahkan lip matte dengan warna yang lebih gelap pada bagian dalam bibir untuk menghasilkan gradasi warna yang lebih menarik.

Semprot dengan setting spray

Terakhir, aplikasikan setting spray pada seluruh area wajah anda. Cara ini dilakukan untuk menyempurnakan hasil riasan.