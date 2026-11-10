9 Desainer APPMI Jabar Tonjolkan Future Fashion dengan Sentuhan Budaya

Lewat Fashion Tendance Fashionality 2026, 9 desainer APPMI Jabar menonjolkan future fashion dengan sentuhan budaya Indonesia.
JawaPos.com – Dinamika sosial, ekonomi hingga politik turut memengaruhi karya para desainer Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jawa Barat. Lewat Fashion Tendance Fashionality 2026, 9 desainer APPMI Jabar menonjolkan future fashion dengan sentuhan budaya Indonesia.
Mengusung tema Elevation, ajang tahunan ini mengajak para desainer untuk terus melangkah maju. Ketua APPMI Jawa Barat, Susan Zhuang, megungkapkan, tema tahun ini memiliki pesan kalau industri kreatif harus bisa melampaui batas kreativitas fashion dengan berinovasi. Terlebih tren terus berubah.
Susan pun menegaskan, kondisi politik dan ekonomi memengaruhi suasana hati dan pikiran para desainer. Sehingga perlu dibangkitkan kembali dengan menciptakan tren baru tanpa meninggalkan jati diri, dalam hal ini sisi budaya Indonesia.
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Diungkapkan Susan, fashion trend yang ditampilkan adalah future fashion. Namun tetap menjaga heritage Indonesia.
“Culture tetap harus ada, tetapi di mana kita bisa memajukan fashion Indonesia ke ranah internasional, kita harus bergerak maju,” ujar Susan dalam konferensi pers di Bandung, baru-baru ini.
9 Karya Desainer dengan Keunikan Masing-masing
Fashion Tendance Fashionality 2026 menunjukkan bahwa tradisi bisa terus hidup dalam busana masa kini. Dari Tenun Makassar, batik, hingga Lampu Gentur dari Cianjur, para desainer APPMI Jawa Barat membuktikan bahwa Elevation bukan sekadar tema, melainkan langkah maju yang tetap berpijak pada akar budaya.
Sembilan desainer APPMI Jawa Barat yang terlibat antara lain Errin Ugaru, Fiona Yao, Geggo Teguh, Hanny Lovelly, Malik Moestram, Misan Kopaka, Naimy31, Bellahasura, dan Susan Zhuang.
Errin Ugaru: Kekuatan Yang Sudah Melekat
Errin Ugaru membawa koleksi bertajuk Inherent: Strength Within. Koleksi modern modest couture itu berangkat dari keyakinan bahwa kekuatan, keanggunan, dan identitas sudah melekat pada setiap perempuan.
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