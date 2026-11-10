Sering Merasa Lapar? Bisa Jadi Tubuh Anda Mengalami 7 Tanda Kekurangan Protein Ini

JawaPos.com – Menjaga kesehatan tubuh tidak cukup hanya dengan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak. Memastikan kebutuhan nutrisi harian terpenuhi juga menjadi hal penting agar berbagai organ dapat bekerja secara optimal.

Salah satu nutrisi yang memiliki peran besar bagi tubuh adalah protein. Zat gizi ini dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan, mempertahankan kekuatan otot, serta mendukung berbagai proses penting dalam sistem metabolisme.

Selain itu, protein turut berperan dalam pembentukan enzim, hormon, dan komponen sistem kekebalan tubuh. Jika kebutuhan protein tidak terpenuhi dalam waktu lama, berbagai fungsi tubuh dapat terganggu dan memunculkan keluhan kesehatan.

Dilansir dari NDTV, kekurangan protein dapat dipengaruhi oleh pola makan yang tidak seimbang, pembatasan jenis makanan tertentu, maupun kondisi kesehatan yang mengganggu penyerapan nutrisi. Ada sejumlah perubahan fisik yang bisa menjadi petunjuk bahwa tubuh tidak memperoleh protein dalam jumlah cukup.

Berikut tujuh gejala kekurangan protein yang perlu diketahui.

1. Muncul Pembengkakan pada Kaki dan Perut

Salah satu tanda kekurangan protein yang cukup serius adalah edema atau penumpukan cairan pada jaringan tubuh. Kondisi ini dapat terlihat dari pembengkakan di bagian kaki, pergelangan kaki, hingga perut.

Protein albumin memiliki fungsi membantu mempertahankan keseimbangan cairan di dalam pembuluh darah. Ketika kadarnya sangat rendah, cairan lebih mudah berpindah dan menumpuk pada jaringan di sekitarnya.

Edema akibat kekurangan protein biasanya berkaitan dengan kondisi malnutrisi berat. Namun, pembengkakan juga dapat disebabkan oleh gangguan jantung, ginjal, maupun hati sehingga perlu diperiksa oleh tenaga medis.