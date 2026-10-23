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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.37 WIB

8 Cara Meningkatkan Harga Diri agar Tidak Mudah Dimanfaatkan dan Diremehkan Orang Lain, Apa Saja?

Langkah kecil ubah dari yang diremehkan jadi dihormati penuh kewibawaan

JawaPos.com – Mendapatkan penghormatan dari orang lain tidak selalu harus dimulai dengan pencapaian besar, kekayaan, atau kedudukan tinggi. Terkadang, perubahan sederhana dalam cara bersikap dan memperlakukan diri sendiri justru menjadi langkah awal untuk membangun kewibawaan.

Seseorang yang sebelumnya kerap dianggap remeh dapat mulai mengubah cara orang lain memandangnya dengan membangun kepercayaan diri, menetapkan batasan yang sehat, serta menunjukkan sikap yang konsisten. Proses ini memang tidak selalu berlangsung cepat, tetapi dapat dimulai melalui kebiasaan sehari-hari.

Menghargai diri sendiri bukan berarti merasa lebih unggul daripada orang lain. Sebaliknya, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan mengenali nilai diri, menghormati kebutuhan pribadi, dan tetap memperlakukan orang lain secara baik tanpa mengorbankan prinsip yang diyakini.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan langkah sederhana yang dapat membantu seseorang membangun harga diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperoleh penghargaan yang lebih baik dalam hubungan sosial.

1. Berani Mengatakan Tidak ketika Diperlukan

Salah satu langkah awal untuk membangun harga diri adalah belajar menolak permintaan yang tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, atau prinsip pribadi. Kebiasaan selalu mengiyakan keinginan orang lain terkadang muncul karena takut mengecewakan, menghindari konflik, atau khawatir kehilangan penerimaan.

Padahal, menyetujui semua permintaan bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan kebaikan. Jika terus memaksakan diri demi memenuhi harapan orang lain, seseorang bisa kehilangan waktu, tenaga, bahkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Mulailah membiasakan diri menyampaikan penolakan secara sopan dan tegas. Misalnya, dengan mengatakan bahwa kamu belum bisa membantu karena memiliki tanggung jawab lain yang perlu diselesaikan.

Ketika batasan pribadi disampaikan secara konsisten, orang lain akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan. Sikap ini membantu membangun hubungan yang lebih seimbang tanpa harus bersikap kasar.

2. Jangan Meminta Maaf untuk Hal yang Bukan Kesalahanmu

Meminta maaf merupakan bentuk tanggung jawab ketika seseorang melakukan kesalahan atau menyakiti orang lain. Namun, jika dilakukan terus-menerus untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan pribadi, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang merasa harus selalu membenarkan keberadaannya.

Contohnya, meminta maaf hanya karena menyampaikan pendapat yang berbeda secara sopan atau karena membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri. Dalam situasi seperti ini, seseorang bisa memilih ungkapan yang lebih tepat tanpa harus terus-menerus menyalahkan diri.

Cobalah membedakan situasi yang memang membutuhkan permintaan maaf dengan keadaan yang cukup dijelaskan secara tenang. Jika melakukan kesalahan, akui dan perbaiki. Namun, jika tidak melakukan sesuatu yang keliru, kamu tidak perlu merasa bersalah hanya karena memiliki kebutuhan atau pandangan berbeda.

Sikap tersebut dapat membantu membangun komunikasi yang lebih sehat dan menunjukkan bahwa kamu mampu bertanggung jawab tanpa merendahkan diri sendiri.

3. Belajar Nyaman dengan Keheningan

Tidak semua percakapan harus dipenuhi kata-kata. Ada kalanya berhenti sejenak untuk berpikir justru membantu seseorang menyampaikan pendapat dengan lebih terarah dan matang.

Orang yang merasa harus terus berbicara untuk mendapatkan perhatian terkadang kesulitan mendengarkan atau terburu-buru memberikan tanggapan. Padahal, memberikan jeda sebelum menjawab dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang mempertimbangkan informasi yang diterimanya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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