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Cicilia Margarettha
Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.41 WIB

Arti Warna Darah Menstruasi: Mana yang Normal dan yang Perlu Diwaspadai

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Ilustrasi berbagai arti warna darah menstruasi bagi kesehatan reproduksi perempuan / foto: Pexels.com

JawaPos.com - Perubahan warna darah menstruasi yang dialami setiap bulannya sering kali menimbulkan kebingungan bagi banyak Perempuan terkait kesehatan reproduksi.

Tak jarang, perbedaan warna dari merah cerah hingga kecokelatan memicu rasa khawatir mengenai kesehatan organ reproduksi.

Padahal, variasi warna darah haid merupakan petunjuk visual penting yang dapat mencerminkan kondisi hormonal, usia siklus darah di dalam rahim, hingga tingkat hidrasi tubuh seorang wanita secara keseluruhan.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis (08/10), menyebutkan perbedaan warna darah menstruasi sebagian besar dipengaruhi oleh lamanya waktu darah mengendap di dalam rahim sebelum akhirnya terbuang keluar.

Secara ilmiah, ketika darah menetap lebih lama di dalam rahim, terjadi reaksi oksidasi dengan oksigen yang mengubah warna hemoglobin dari merah terang menjadi lebih gelap atau kecoklatan.

Penelitian dan studi ginekologi klinis menunjukkan bahwa identifikasi variasi warna darah haid bersamaan dengan tekstur dan volume aliran sangat efektif untuk deteksi dini ketidakseimbangan hormon estrogen maupun infeksi serviks dan kesehatan reproduksi.

Mengenali sinyal alami tubuh serta membedakan mana kondisi fisiologis yang normal dan mana kondisi patologis yang membutuhkan evaluasi medis.

Berikut adalah penjelasan mengenai arti dari berbagai warna darah menstruasi yang perlu Anda ketahui:

  1. Merah Cerah

Warna merah cerah menandakan bahwa darah menstruasi mengalir dengan lancar dan baru saja keluar dari rahim.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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