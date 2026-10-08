Tak Banyak yang Tahu, Kulit Lemon Bisa Dipakai untuk 5 Keperluan Ini

JawaPos.com – Setelah mengambil air dan daging buahnya, kulit lemon biasanya langsung berakhir di tempat sampah. Padahal, bagian yang sering dianggap tidak berguna ini masih dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.
Aroma citrus yang kuat, rasa khas, serta kandungan alami di dalam kulit lemon membuatnya bisa digunakan lebih dari sekadar pelengkap masakan. Mulai dari membantu memberikan aroma segar hingga dimanfaatkan dalam kebutuhan rumah tangga.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima kegunaan kulit lemon yang mungkin belum banyak diketahui dan bisa dicoba untuk mengurangi limbah dapur.
Kulit lemon dapat menjadi tambahan sederhana untuk meningkatkan aroma dan cita rasa makanan.
Bagian kulit yang berwarna kuning dapat diparut tipis atau digunakan sebagai zest. Tambahkan ke dalam salad, kue, saus, maupun berbagai hidangan lainnya untuk memberikan aroma citrus yang lebih kuat.
Sedikit parutan kulit lemon bahkan dapat membuat makanan sederhana terasa lebih istimewa.
Kulit lemon juga dapat dimanfaatkan sebagai tambahan pada minuman.
Kulit yang sudah dikeringkan dapat dicampurkan ke dalam teh atau minuman lainnya untuk memberikan aroma dan rasa citrus yang khas.
Kulit lemon juga mengandung berbagai senyawa alami, termasuk antioksidan. Meski demikian, penggunaannya sebagai minuman sebaiknya tetap dianggap sebagai pelengkap pola makan sehat, bukan pengganti pengobatan atau “detoks” medis.
Tidak hanya berguna di dapur, kulit lemon juga dapat dimanfaatkan untuk membantu membersihkan beberapa permukaan rumah.
Kandungan asam sitrat pada lemon dapat membantu mengangkat kotoran atau noda tertentu. Aromanya yang segar juga membuat permukaan terasa lebih harum setelah dibersihkan.
Namun, sebaiknya hindari penggunaan pada permukaan yang sensitif terhadap asam dan lakukan uji pada area kecil terlebih dahulu.
Kulit lemon memiliki aroma citrus yang cukup kuat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengharum alami.
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