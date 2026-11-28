JawaPos.com - Menjalani pola makan sehat bukan berarti harus menghindari mi sepenuhnya. Jika biasanya mi dibuat dari tepung terigu, kali ini kamu bisa mencoba kreasi mi homemade dengan tambahan dada ayam dan telur langsung di dalam adonannya. Hasilnya berupa mi dengan tekstur kenyal, rasa gurih, dan kandungan protein yang lebih tinggi.

Berbeda dari mi instan yang praktis disajikan, mi homemade ini dibuat dari bahan-bahan sederhana yang bisa diolah sendiri di rumah. Dada ayam menjadi salah satu bahan utama yang dihaluskan bersama telur sebelum dicampurkan dengan tepung terigu dan tapioka. Kombinasi tersebut menghasilkan adonan mi yang lebih kaya protein dibandingkan adonan berbahan tepung saja.

Resep mi telur dada ayam ini dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Menariknya, satu porsi mi disebut dapat mengandung sekitar 10 gram protein. Sajian ini bisa menjadi alternatif menu untuk kamu yang sedang mengatur pola makan, ingin menambah asupan protein, atau sekadar mencari variasi makanan rumahan untuk keluarga.

Proses pembuatannya memang membutuhkan beberapa tahapan, mulai dari menghaluskan ayam, menguleni adonan, hingga menggiling dan memotongnya menjadi bentuk mi. Namun, bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan. Setelah direbus, mi cukup dibumbui dengan minyak bawang, kecap asin, merica, dan sedikit MSG agar rasanya semakin gurih.

Supaya hidangan lebih lengkap, kamu juga bisa menambahkan ayam jamur dan caisim sebagai pelengkap. Berikut resep mi telur dada ayam homemade yang bisa kamu coba.

Bahan 1 (Adonan Mi)

150 gram dada ayam fillet

2 butir telur

250 gram tepung terigu

50 gram tepung tapioka

½ sdt garam

½ sdt MSG

Bahan 2 (Bumbu Mi)

2 sdm minyak bawang

1 sdm kecap asin

¼ sdt merica

¼ sdt MSG

Bahan 3 (Pelengkap)

Ayam jamur secukupnya

Caisim secukupnya

Cara Pembuatan

1. Masukkan dada ayam fillet dan telur ke dalam chopper, kemudian haluskan hingga teksturnya lembut.

2. Campurkan tepung terigu, tepung tapioka, garam, dan MSG dalam wadah.

3. Masukkan campuran ayam dan telur yang sudah dihaluskan. Aduk menggunakan sumpit hingga seluruh bahan tercampur.

4. Uleni adonan sampai kalis, kemudian bentuk menjadi bulatan.

5. Bungkus adonan menggunakan plastik wrap dan diamkan selama 30 menit hingga 1 jam.

6. Giling adonan hingga memiliki ketebalan sekitar 1,5 mm. Taburi tepung secukupnya agar tidak lengket, kemudian gulung.

7. Potong adonan menjadi lembaran mi dengan ukuran tipis sesuai selera.

8. Rebus mi selama kurang lebih 2 menit, kemudian angkat dan tiriskan.

9. Campurkan mi dengan minyak bawang, kecap asin, merica, dan MSG. Aduk hingga bumbu merata.

10. Sajikan bersama ayam jamur dan caisim sebagai pelengkap.