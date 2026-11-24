JawaPos.com - Egg bun bisa menjadi pilihan menu sarapan praktis yang mengenyangkan dan mudah dibuat di rumah. Perpaduan roti brioche yang lembut, telur, smoked beef, dan keju mozzarella menghasilkan hidangan gurih dengan tekstur yang menggugah selera. Menu ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba variasi sarapan selain roti panggang biasa.



Resep egg bun ini dibagikan oleh akun Instagram @_vaniawijaya. Bahan-bahannya cukup sederhana dan bisa dikreasikan sesuai selera. Selain telur sebagai bahan utama, ada homemade pesto yang memberikan tambahan cita rasa pada hidangan ini.

Roti brioche menjadi pilihan menarik karena teksturnya yang lembut dengan sedikit rasa manis. Ketika dipadukan dengan smoked beef dan keju, rasanya menjadi lebih seimbang. Sementara itu, telur memberikan tambahan protein yang membuat menu sarapan ini semakin mengenyangkan.

Menariknya, kamu tidak harus menggunakan semua bahan dengan komposisi yang sama. Resep ini cukup fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah. Kamu juga dapat menambahkan sayuran atau mengganti isian sesuai selera.

Bahan:

Roti brioche

Telur

Homemade pesto

Smoked beef

Keju mozzarella

Keju slice

Cara Pembuatan:

1. Siapkan roti brioche, kemudian belah bagian tengahnya untuk memberikan ruang bagi isian.

2. Siapkan telur dan masak sesuai selera.

3. Oleskan homemade pesto pada bagian roti sebagai penambah cita rasa.

4. Tambahkan smoked beef dan telur ke dalam roti.

5. Letakkan keju mozzarella dan keju slice sebagai topping.

6. Panggang egg bun hingga roti terasa hangat dan keju meleleh sempurna.

7. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Salah satu kelebihan resep egg bun adalah pilihan topping yang fleksibel. Kamu bisa mengganti atau menambahkan isian sesuai bahan favorit maupun stok yang tersedia di kulkas. Misalnya, menambahkan irisan tomat, selada, jamur, atau sosis untuk memberikan variasi rasa dan tekstur.

Selain cocok disantap pada pagi hari, egg bun juga bisa dijadikan bekal untuk dibawa beraktivitas. Proses pembuatannya yang relatif sederhana membuat menu ini tidak membutuhkan banyak waktu untuk disiapkan.