

JawaPos.com - Jajanan sederhana seperti mie kremes sering kali punya daya tarik tersendiri. Teksturnya yang renyah dengan perpaduan rasa gurih dan pedas membuat camilan ini cocok dinikmati saat bersantai. Kabar baiknya, mie kriuk seperti ini bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang cukup mudah ditemukan.



Resep mie kriuk pedas ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Bahan utamanya menggunakan mie telur tipis yang dipadukan dengan bawang putih dan daun jeruk. Setelah diolah hingga renyah, mie diberi tambahan bumbu atom dan bubuk cabai agar rasanya semakin gurih serta pedas.



Aroma daun jeruk menjadi salah satu daya tarik camilan ini. Daun jeruk memberikan wangi khas yang berpadu dengan bawang putih, sehingga rasa mie tidak hanya mengandalkan bumbu pedas. Selain bisa langsung dinikmati, mie kriuk juga dapat disimpan sebagai stok camilan untuk menemani waktu luang.



Bahan

10 keping mie telur tipis

8 siung bawang putih

7 lembar daun jeruk

Bumbu atom secukupnya

Bubuk cabai secukupnya

Minyak goreng secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan seluruh bahan yang akan digunakan. Kupas bawang putih, kemudian iris tipis atau cincang sesuai selera. Buang tulang daun jeruk, lalu iris tipis agar aromanya mudah keluar saat dimasak.

2. Rebus mie telur tipis dalam air mendidih hingga teksturnya cukup lunak. Hindari merebus terlalu lama agar mie tidak menjadi lembek dan mudah hancur ketika digoreng.

3. Angkat mie, kemudian tiriskan hingga tidak ada sisa air. Pisahkan helaian mie agar tidak menggumpal dan biarkan agak kering sebelum digoreng.

4. Panaskan minyak dalam wajan dengan jumlah yang cukup untuk menggoreng. Masukkan mie secara bertahap agar tidak saling menempel.

5. Goreng mie hingga kering dan renyah. Aduk perlahan agar seluruh bagiannya matang merata, kemudian angkat dan tiriskan minyaknya.

6. Selanjutnya, goreng bawang putih yang sudah diiris hingga berwarna keemasan. Lakukan dengan api kecil agar bawang tidak cepat gosong dan menghasilkan rasa pahit.

7. Goreng daun jeruk sebentar hingga kering dan renyah. Angkat, kemudian tiriskan bersama bawang putih.

8. Siapkan wadah besar, lalu masukkan mie yang sudah digoreng. Tambahkan bawang putih dan daun jeruk goreng.

9. Taburkan bumbu atom serta bubuk cabai sesuai selera. Aduk atau kocok wadah hingga seluruh bumbu tercampur dan menempel pada permukaan mie.

10. Setelah tercampur rata, biarkan mie kriuk dingin terlebih dahulu sebelum disimpan dalam wadah kedap udara agar kerenyahannya lebih tahan lama.



Mie kriuk pedas bisa menjadi pilihan camilan sederhana bagi pencinta jajanan gurih dan renyah. Perpaduan mie kremes, bawang putih, serta daun jeruk menghadirkan aroma yang menggugah selera, sementara bubuk cabai memberikan sensasi pedas di setiap gigitan.

Jumlah bumbu atom dan cabai bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Pastikan mie sudah benar-benar dingin sebelum disimpan supaya teksturnya tetap renyah saat ingin dinikmati kembali.