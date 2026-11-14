Resep Hack Mi Instan Goreng Beef Slice, Pedas Gurih dan Praktis
Potret hack mi instan goreng yang lebih enak dan dan berprotein. (instagram.com/@rumahummii)
JawaPos.com - Mi instan goreng menjadi salah satu menu praktis yang bisa diolah menjadi berbagai kreasi. Dengan sedikit tambahan bahan dan bumbu, rasanya bisa dibuat lebih istimewa tanpa perlu repot menyiapkan banyak bahan makanan.
Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah hack mi instan goreng dengan beef slice. Irisan daging sapi yang dimasak bersama racikan saus pedas dan gurih membuat hidangan ini terasa lebih kaya rasa. Tambahan daun bawang, cabai rawit, dan wijen sangrai juga memberikan aroma serta tekstur yang semakin menggugah selera.
Resep kreasi ini dibagikan oleh akun Instagram @rumahummii. Bahan utamanya cukup sederhana, yaitu satu bungkus mi instan goreng dan beef slice jenis shortplate. Menu ini cocok dijadikan pilihan saat ingin menikmati mi instan dengan sensasi rasa yang berbeda.
Bahan
Beef slice shortplate secukupnya
1 bungkus mi instan goreng
2 batang daun bawang, iris
Cabai rawit merah secukupnya, iris
2 sdm saus sambal
½ sdm kecap asin
1 sdm kecap manis
1 sdm minyak wijen
1 sdm bubuk cabai
Wijen sangrai secukupnya
Cara Pembuatan
1. Rebus mi instan dalam air mendidih hingga matang sesuai tingkat kekenyalan yang diinginkan. Setelah itu, tiriskan mi dan sisihkan. Jangan merebusnya terlalu lama agar teksturnya tidak lembek ketika dicampurkan dengan bumbu.
2. Siapkan wajan, lalu masak beef slice shortplate hingga berubah warna dan matang. Daging jenis shortplate memiliki lapisan lemak yang dapat mengeluarkan minyak saat dipanaskan, sehingga tidak perlu menggunakan terlalu banyak minyak tambahan.
3. Masukkan irisan daun bawang dan cabai rawit merah ke dalam wajan. Tumis sebentar hingga aromanya keluar. Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
4. Tambahkan saus sambal, kecap asin, kecap manis, minyak wijen, dan bubuk cabai. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk racikan saus yang merata. Gunakan api sedang agar bumbu tidak mudah gosong.
5. Masukkan mi instan yang sudah direbus ke dalam wajan. Tambahkan bumbu bawaan mi instan goreng, lalu aduk hingga seluruh bagian mi terbalut saus dan bumbu. Pastikan daging serta bahan pelengkap tersebar merata.
6. Setelah rasanya tercampur, angkat mi dan pindahkan ke piring saji. Taburkan wijen sangrai dan tambahan daun bawang jika suka.
Hack mi instan goreng beef slice ini bisa menjadi alternatif menu praktis untuk mengatasi bosan dengan olahan mi instan yang itu-itu saja. Perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih dari racikan sausnya memberikan sensasi berbeda, sementara beef slice membuat hidangan terasa lebih berisi.
Agar hasilnya semakin nikmat, sajikan selagi hangat. Tingkat kepedasan dan tambahan cabai juga bisa disesuaikan dengan selera, sehingga resep sederhana ini tetap fleksibel untuk dicoba di rumah.
***
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!