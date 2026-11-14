Resep Hack Mi Instan Goreng Beef Slice, Pedas Gurih dan Praktis

Bahan

Beef slice shortplate secukupnya

1 bungkus mi instan goreng

2 batang daun bawang, iris

Cabai rawit merah secukupnya, iris

2 sdm saus sambal

½ sdm kecap asin

1 sdm kecap manis

1 sdm minyak wijen

1 sdm bubuk cabai

Wijen sangrai secukupnya



Cara Pembuatan

1. Rebus mi instan dalam air mendidih hingga matang sesuai tingkat kekenyalan yang diinginkan. Setelah itu, tiriskan mi dan sisihkan. Jangan merebusnya terlalu lama agar teksturnya tidak lembek ketika dicampurkan dengan bumbu.

2. Siapkan wajan, lalu masak beef slice shortplate hingga berubah warna dan matang. Daging jenis shortplate memiliki lapisan lemak yang dapat mengeluarkan minyak saat dipanaskan, sehingga tidak perlu menggunakan terlalu banyak minyak tambahan.

3. Masukkan irisan daun bawang dan cabai rawit merah ke dalam wajan. Tumis sebentar hingga aromanya keluar. Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

4. Tambahkan saus sambal, kecap asin, kecap manis, minyak wijen, dan bubuk cabai. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk racikan saus yang merata. Gunakan api sedang agar bumbu tidak mudah gosong.

5. Masukkan mi instan yang sudah direbus ke dalam wajan. Tambahkan bumbu bawaan mi instan goreng, lalu aduk hingga seluruh bagian mi terbalut saus dan bumbu. Pastikan daging serta bahan pelengkap tersebar merata.

6. Setelah rasanya tercampur, angkat mi dan pindahkan ke piring saji. Taburkan wijen sangrai dan tambahan daun bawang jika suka.



Hack mi instan goreng beef slice ini bisa menjadi alternatif menu praktis untuk mengatasi bosan dengan olahan mi instan yang itu-itu saja. Perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih dari racikan sausnya memberikan sensasi berbeda, sementara beef slice membuat hidangan terasa lebih berisi.



Agar hasilnya semakin nikmat, sajikan selagi hangat. Tingkat kepedasan dan tambahan cabai juga bisa disesuaikan dengan selera, sehingga resep sederhana ini tetap fleksibel untuk dicoba di rumah.

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