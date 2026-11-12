Resep Beef Brokoli Mushroom Black Pepper, Tumis Daging Sapi Saus Lada Hitam

JawaPos.com - Ingin membuat lauk rumahan dengan cita rasa ala restoran? Beef brokoli mushroom black pepper bisa menjadi pilihan. Perpaduan daging sapi yang empuk, brokoli segar, dan jamur champignon menghasilkan hidangan dengan tekstur beragam serta rasa gurih yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @hyunmristu. Daging sapi dimarinasi terlebih dahulu menggunakan saus tiram dan tepung maizena agar bumbu menempel sekaligus membantu menghasilkan tekstur daging yang lebih lembut. Sementara itu, saus lada hitam menjadi kunci cita rasa hidangan dengan perpaduan saus tiram, kecap asin, kecap Inggris, dan saus tomat.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan saat mengolah brokoli adalah proses perebusannya. Brokoli cukup direbus sebentar, kemudian langsung direndam dalam air dingin agar proses pematangan berhenti. Cara ini membantu menjaga teksturnya tetap renyah dan warnanya terlihat segar ketika dicampurkan ke dalam tumisan.

Bahan

200 gram daging sapi iris tipis

Brokoli secukupnya

Jamur champignon secukupnya

3 siung bawang putih, cincang

1 buah bawang bombay, sebagian diiris dan sebagian dipotong dadu

Cabai merah besar secukupnya, iris

Cabai hijau besar secukupnya, iris

70 ml air

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Lada secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Bahan marinasi daging:

1 sdm saus tiram

1 sdm tepung maizena

Bahan saus:

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1 sdm kecap Inggris

2 sdm saus lada hitam

2 sdm saus tomat

1 sdt kecap manis

Cara Pembuatan

1. Masukkan irisan daging sapi ke dalam wadah, lalu tambahkan saus tiram dan tepung maizena. Aduk hingga seluruh permukaan daging terbalut bumbu, kemudian diamkan selama sekitar 30 menit agar marinasi meresap.

2. Potong brokoli sesuai ukuran yang diinginkan dan cuci hingga bersih. Didihkan air dengan sedikit garam, lalu rebus brokoli selama sekitar 2 menit.

3. Setelah direbus, segera angkat brokoli dan masukkan ke dalam wadah berisi air dingin atau air es. Tiriskan setelah suhunya turun agar brokoli tetap renyah.

4. Siapkan bahan saus dengan mencampurkan saus tiram, kecap asin, kecap Inggris, saus lada hitam, saus tomat, dan kecap manis. Aduk hingga rata.

5. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian tumis bawang putih cincang dan bawang bombay iris sampai harum.

6. Masukkan daging sapi yang sudah dimarinasi. Tumis hingga berubah warna dan mulai matang, kemudian tambahkan jamur champignon.

7. Tuangkan campuran saus dan air ke dalam wajan. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan masak sampai daging matang sempurna.

8. Tambahkan brokoli, bawang bombay potong dadu, serta irisan cabai merah dan hijau besar. Aduk sebentar agar seluruh bahan terbalut saus.

9. Bumbui dengan garam, gula, lada, dan penyedap rasa sesuai selera. Koreksi rasa, lalu masak hingga saus mengental dan semua bahan matang. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Beef brokoli mushroom black pepper siap menjadi lauk praktis dengan rasa gurih, sedikit manis, dan sensasi pedas lada hitam. Daging sapi dan jamur memberikan tekstur yang mengenyangkan, sedangkan brokoli menambah kesegaran dalam setiap suapan. Sajikan bersama nasi putih hangat untuk menu makan siang maupun makan malam di rumah.