Resep Dimsum Kuah Seblak, Menu Pedas Hangat dengan 25 Gram Protein

JawaPos.com - Cuaca dingin atau hujan sering membuat makanan berkuah dengan cita rasa pedas terasa semakin menggugah selera. Jika ingin mencoba menu yang berbeda, dimsum kuah seblak bisa menjadi pilihan. Hidangan ini memadukan dimsum ayam berbalut kulit tahu dengan kuah berbumbu cabai dan kencur yang khas.

Resep dimsum kuah seblak ini dibagikan oleh akun Instagram @amelitara. Berbeda dari seblak pada umumnya yang menggunakan kerupuk sebagai bahan utama, kreasi ini menjadikan dimsum ayam sebagai isian utamanya. Adonan ayam dicampur dengan labu siam parut agar teksturnya lebih lembut dan tidak terlalu padat.

Menu ini juga bisa menjadi alternatif olahan ayam bagi yang sedang mengatur pola makan. Dalam takaran resep yang dibagikan, satu porsi diperkirakan mengandung sekitar 185 kalori dan 25 gram protein. Namun, jumlah tersebut dapat berubah bergantung pada ukuran dimsum, jenis kulit tahu, serta takaran bumbu dan kuah yang digunakan.

Bahan

Bahan dimsum (5 porsi):

500 gram dada ayam fillet tanpa kulit

100 gram labu siam parut

2 sdm bawang putih bubuk

½ sdt lada bubuk

1 sdm saus tiram

½ sdt kaldu ayam

½ sdt garam

1 butir telur

Kulit tahu secukupnya untuk membungkus

Bumbu kuah seblak (1-2 porsi):

3 buah cabai kering yang sudah direndam air panas

Cabai rawit sesuai selera

2 siung bawang putih

2-3 cm kencur

Air secukupnya

Kaldu ayam secukupnya

Garam secukupnya

Gula secukupnya (opsional)

Cara Pembuatan

1. Potong dada ayam menjadi bagian kecil, kemudian haluskan menggunakan chopper atau blender hingga teksturnya menjadi adonan. Pindahkan ke dalam wadah.

2. Tambahkan labu siam parut, bawang putih bubuk, lada, saus tiram, kaldu ayam, garam, dan telur. Aduk seluruh bahan sampai tercampur rata.

3. Siapkan kulit tahu, lalu potong sesuai ukuran yang diinginkan. Ambil satu sendok adonan ayam dan letakkan di bagian tengah kulit tahu.

4. Bungkus adonan dengan kulit tahu hingga membentuk dimsum. Ulangi sampai seluruh adonan habis.

5. Susun dimsum dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Kukus hingga ayam matang sempurna. Pastikan bagian tengah dimsum tidak lagi mentah sebelum diangkat.

6. Untuk membuat kuah seblak, haluskan cabai kering, cabai rawit, bawang putih, dan kencur. Tambahkan sedikit air agar bumbu lebih mudah dihaluskan.

7. Masukkan bumbu halus ke dalam panci, lalu tambahkan air secukupnya. Masak hingga mendidih dan aroma kencur serta cabai keluar.

8. Bumbui kuah dengan kaldu ayam, garam, dan sedikit gula jika suka. Koreksi rasa sesuai selera, kemudian masukkan dimsum yang sudah dikukus.

9. Masak sebentar hingga dimsum terbalut kuah dan bumbu meresap. Angkat, lalu sajikan selagi hangat.

Dimsum kuah seblak ini menawarkan perpaduan tekstur lembut, rasa gurih dari isian ayam, serta kuah pedas dengan aroma kencur yang kuat. Tingkat kepedasannya juga mudah disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan. Cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam saat cuaca sedang dingin, tanpa harus selalu mengandalkan seblak berbahan kerupuk.