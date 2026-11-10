Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 11 November 2026 | 06.29 WIB

Dijamin Empuk dan Gurih! Resep Rendang Daging Sapi Khas Padang dengan Bumbu Melimpah

Gambar utama - Image

Resep Rendang Daging Khas Padang yang Enak dan Menggugah Selera Makan ( YouTube Devina Hermawan )

JawaPos.com – Rendang merupakan salah satu kuliner kebanggaan Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan berbahan dasar daging sapi ini terkenal dengan perpaduan rempah yang melimpah, cita rasa gurih, serta sensasi pedas yang menggugah selera.

Keistimewaan rendang terletak pada proses memasaknya yang membutuhkan waktu cukup panjang. Daging dimasak bersama santan dan berbagai bumbu pilihan hingga teksturnya menjadi empuk serta seluruh rempah meresap dengan sempurna.

Tidak hanya populer sebagai menu sehari-hari, rendang juga kerap menjadi hidangan istimewa dalam berbagai perayaan, mulai dari Lebaran, acara keluarga, hingga jamuan khusus. Rasanya yang kaya membuat makanan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Menariknya, rendang juga dikenal sebagai salah satu lauk yang bisa disimpan dalam waktu relatif lama apabila proses memasak dan penyimpanannya dilakukan dengan tepat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep rendang daging khas Padang berikut bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin menghadirkan sajian bercita rasa restoran di rumah.

Dengan kombinasi santan, daging sapi, dan aneka rempah aromatik, kamu bisa menghasilkan rendang yang lezat, empuk, serta kaya rasa.

Bahan-bahan Rendang Daging Khas Padang

Bahan utama dan bumbu halus:

  • 600 gram daging sapi bagian sengkel, potong-potong
  • 5 siung bawang putih
  • 7 siung bawang merah
  • 5 butir kemiri
  • 8 buah cabai keriting merah
  • 2 buah cabai merah
  • 3 cm jahe
  • 80 ml minyak kelapa

Bumbu aromatik:

  • 2 batang serai, potong dan memarkan
  • 1 ruas lengkuas, iris dan memarkan
  • 5 lembar daun jeruk purut
  • 2 lembar daun kunyit
  • 1 lembar daun pandan
  • 3 lembar daun salam
  • 500 ml air
  • 500 ml santan kental

Bumbu rempah kering:

  • 1 sdm ketumbar bubuk
  • 2 sdt lada putih bubuk
  • 2 sdt jintan bubuk
  • ¼ sdt kayu manis bubuk
  • 1 sdt pala bubuk
  • 1 sdt bunga lawang bubuk
  • 1 sdt kapulaga bubuk
  • 1 sdt cengkeh bubuk
  • 1 sdt cabai bubuk

Bahan tambahan:

  • ½ sdm garam
  • 2 sdt gula
  • 1 sdt kaldu jamur

Cara Membuat Rendang Daging Khas Padang

  1. Haluskan bumbu terlebih dahulu. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, cabai keriting, serta jahe ke dalam blender. Tambahkan minyak kelapa, kemudian proses sampai seluruh bahan menjadi bumbu halus.
  2. Marinasi daging dengan rempah. Siapkan wadah, masukkan potongan daging sapi bersama seluruh rempah kering. Tambahkan garam, kemudian aduk dan pijat perlahan agar bumbu melapisi setiap bagian daging. Diamkan dalam lemari es semalaman supaya bumbu meresap lebih baik.
  3. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan panci, kemudian masukkan bumbu halus bersama serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan daun pandan. Tumis sampai aromanya keluar, tetapi jangan sampai bumbu terlalu kering.
  4. Masukkan daging sapi. Tambahkan daging yang sudah dimarinasi ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga seluruh permukaan daging terbalut bumbu dan masak sampai daging tersangrai dengan baik.
  5. Tuangkan santan dan air. Masukkan santan kental serta air ke dalam panci. Aduk perlahan hingga seluruh bahan tercampur rata. Tambahkan garam, gula, dan kaldu jamur sebagai penyedap rasa.
  6. Masak hingga daging empuk. Biarkan masakan mendidih menggunakan api sedang. Setelah mendidih, kecilkan api dan tutup panci. Sesekali buka tutupnya untuk mengaduk agar santan dan bumbu tidak menggumpal atau menempel di dasar panci.
  7. Masak sampai bumbu mengering. Ketika kuah mulai menyusut dan santan semakin mengental, lanjutkan memasak menggunakan api kecil. Aduk lebih sering hingga cairan hampir habis dan bumbu berubah menjadi pekat serta melekat pada permukaan daging.
  8. Angkat dan sajikan. Setelah tekstur daging empuk dan bumbu mencapai kekentalan yang diinginkan, matikan kompor. Rendang siap dinikmati bersama nasi putih hangat.

Jika ingin dijadikan stok lauk, dinginkan rendang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke wadah bersih dan tertutup rapat. Simpan dalam lemari es atau freezer sesuai kebutuhan.

Nah, itulah resep rendang daging khas Padang yang kaya rempah, gurih, dan menggugah selera. Dengan mengikuti tahapan memasak secara tepat, kamu bisa menghadirkan rendang lezat ala rumah makan Padang tanpa harus keluar rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dijamin Disukai Keluarga! Resep Bakso Ayam Bakar dengan Olesan Saus Gurih Manis - Image
Kuliner

Dijamin Disukai Keluarga! Resep Bakso Ayam Bakar dengan Olesan Saus Gurih Manis

Rabu, 11 November 2026 | 21.02 WIB

Mirip Steak Restoran! Resep Tahu Telur Krispi yang Mudah Dibuat dan Cocok untuk Ide Jualan - Image
Kuliner

Mirip Steak Restoran! Resep Tahu Telur Krispi yang Mudah Dibuat dan Cocok untuk Ide Jualan

Rabu, 11 November 2026 | 20.39 WIB

Tak Perlu Minyak Banyak, Begini Cara Membuat Sosis Solo Basah yang Praktis dan Lezat - Image
Zodiak

Tak Perlu Minyak Banyak, Begini Cara Membuat Sosis Solo Basah yang Praktis dan Lezat

Rabu, 11 November 2026 | 20.28 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore