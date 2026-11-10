Resep Garlic Butter Honey Toast, Sarapan Roti Tawar Gurih Manis dengan Mozzarella

Bahan:

Roti tawar secukupnya

Mentega secukupnya

Bawang putih, cincang atau haluskan

Madu secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Garam secukupnya

Parsley bubuk secukupnya



Cara Pembuatan:

1. Siapkan beberapa lembar roti tawar sesuai jumlah porsi yang ingin dibuat. Jika ingin menghasilkan tekstur yang lebih renyah, bagian pinggir roti bisa dipertahankan agar tidak mudah hancur ketika dipanggang.

2. Masukkan mentega ke dalam mangkuk kecil. Tambahkan bawang putih yang sudah dicincang halus, madu, sedikit garam, dan parsley bubuk. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk olesan garlic butter honey.

3. Ambil satu lembar roti tawar, kemudian oleskan campuran mentega dan bawang putih secara merata pada permukaannya. Sesuaikan jumlah olesan dengan selera agar rasa gurih dan manisnya tidak terlalu dominan.

4. Tambahkan keju mozzarella di atas roti. Kamu bisa menggunakan keju parut atau potongan kecil agar lebih mudah meleleh saat dipanggang. Jika ingin rasa keju yang lebih terasa, jumlahnya dapat disesuaikan dengan selera.

5. Panaskan wajan antilengket dengan api kecil. Letakkan roti di atas wajan, kemudian panggang hingga bagian bawahnya mulai kecokelatan dan renyah. Tutup wajan sebentar agar panas membantu melelehkan mozzarella.

6. Perhatikan kondisi roti selama proses pemanggangan agar tidak cepat gosong, terutama karena olesan mentega dan madu mengandung bahan yang mudah berubah warna saat terkena panas. Setelah keju meleleh dan roti matang, angkat dari wajan.

7. Sajikan Garlic Butter Honey Toast selagi hangat. Jika masih ada parsley bubuk, taburkan sedikit di bagian atas sebagai pelengkap.



Garlic Butter Honey Toast bisa menjadi alternatif sarapan ketika bosan dengan olahan roti tawar yang itu-itu saja. Aroma bawang putih dan mentega yang harum berpadu dengan rasa manis madu, sementara mozzarella memberikan sensasi gurih dan lembut. Perpaduan tersebut membuat roti sederhana terasa lebih istimewa tanpa perlu banyak bahan.



Agar hasilnya lebih nikmat, gunakan api kecil saat memanggang supaya bagian luar roti matang merata tanpa membuat olesannya cepat gosong. Menu ini juga cocok disajikan bersama susu hangat, teh, atau kopi sebagai pelengkap sarapan. Praktis dibuat dan mudah disesuaikan dengan selera setiap anggota keluarga.