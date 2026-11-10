Resep Garlic Butter Honey Toast, Sarapan Roti Tawar Gurih Manis dengan Mozzarella

Potret garlic butter honey toast yang cocok jadi ide sarapan untuk keluarga. (Sumber: instagram.com/@hailaibakery)
JawaPos.com - Roti tawar menjadi salah satu bahan makanan yang mudah dikreasikan untuk berbagai menu sarapan. Selain disajikan dengan selai atau meses, roti ini juga bisa diolah menjadi hidangan gurih dengan tambahan keju dan bumbu sederhana. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah Garlic Butter Honey Toast.
JawaPos.com - Menu ini menawarkan perpaduan rasa yang cukup unik. Mentega dan bawang putih memberikan aroma gurih yang khas, sementara madu menghadirkan sentuhan manis yang membuat rasanya semakin seimbang.
Tambahan keju mozzarella juga membuat bagian tengahnya terasa lembut dan memberikan tekstur leleh saat disantap selagi hangat.
Resep Garlic Butter Honey Toast dibagikan oleh akun Instagram @hailaibakery. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak persiapan.
Menu ini bisa menjadi pilihan sarapan praktis untuk keluarga, terutama ketika ingin menyajikan roti tawar dengan tampilan dan rasa yang berbeda.
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Bahan:
Roti tawar secukupnya
Mentega secukupnya
Bawang putih, cincang atau haluskan
Madu secukupnya
Keju mozzarella secukupnya
Garam secukupnya
Parsley bubuk secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Siapkan beberapa lembar roti tawar sesuai jumlah porsi yang ingin dibuat. Jika ingin menghasilkan tekstur yang lebih renyah, bagian pinggir roti bisa dipertahankan agar tidak mudah hancur ketika dipanggang.
2. Masukkan mentega ke dalam mangkuk kecil. Tambahkan bawang putih yang sudah dicincang halus, madu, sedikit garam, dan parsley bubuk. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan membentuk olesan garlic butter honey.
3. Ambil satu lembar roti tawar, kemudian oleskan campuran mentega dan bawang putih secara merata pada permukaannya. Sesuaikan jumlah olesan dengan selera agar rasa gurih dan manisnya tidak terlalu dominan.
4. Tambahkan keju mozzarella di atas roti. Kamu bisa menggunakan keju parut atau potongan kecil agar lebih mudah meleleh saat dipanggang. Jika ingin rasa keju yang lebih terasa, jumlahnya dapat disesuaikan dengan selera.
5. Panaskan wajan antilengket dengan api kecil. Letakkan roti di atas wajan, kemudian panggang hingga bagian bawahnya mulai kecokelatan dan renyah. Tutup wajan sebentar agar panas membantu melelehkan mozzarella.
6. Perhatikan kondisi roti selama proses pemanggangan agar tidak cepat gosong, terutama karena olesan mentega dan madu mengandung bahan yang mudah berubah warna saat terkena panas. Setelah keju meleleh dan roti matang, angkat dari wajan.
7. Sajikan Garlic Butter Honey Toast selagi hangat. Jika masih ada parsley bubuk, taburkan sedikit di bagian atas sebagai pelengkap.
Garlic Butter Honey Toast bisa menjadi alternatif sarapan ketika bosan dengan olahan roti tawar yang itu-itu saja. Aroma bawang putih dan mentega yang harum berpadu dengan rasa manis madu, sementara mozzarella memberikan sensasi gurih dan lembut. Perpaduan tersebut membuat roti sederhana terasa lebih istimewa tanpa perlu banyak bahan.
Agar hasilnya lebih nikmat, gunakan api kecil saat memanggang supaya bagian luar roti matang merata tanpa membuat olesannya cepat gosong. Menu ini juga cocok disajikan bersama susu hangat, teh, atau kopi sebagai pelengkap sarapan. Praktis dibuat dan mudah disesuaikan dengan selera setiap anggota keluarga.
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