Resep Sapo Tofu Daging Sapi, Menu Rumahan Gurih dengan Kuah Kental

Potret sapo tahu daging sapi dengan tofu telur udang, brokoli, dan saus gurih. (Sumber: instagram.com/@koh_aming)
JawaPos.com - Sapo tofu merupakan salah satu hidangan bergaya Chinese food yang sering dijumpai di restoran.
Perpaduan tahu telur yang lembut, sayuran, dan saus gurih membuat menu ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Kabar baiknya, hidangan tersebut juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang cukup sederhana.
Salah satu variasinya adalah sapo tofu daging sapi yang menggunakan tofu telur rasa udang. Jenis tofu ini memberikan cita rasa gurih sekaligus tekstur lembut yang berpadu dengan potongan daging sapi dan brokoli.
Sausnya dibuat dari campuran saus tiram, kecap asin, minyak wijen, serta bumbu lainnya, kemudian dikentalkan menggunakan larutan maizena.
Resep Sapo Tofu Daging Sapi ini dibagikan oleh akun Instagram @koh_aming. Dalam kreasi tersebut, brokoli direbus sebentar sebelum dicampurkan ke dalam masakan agar teksturnya tetap terjaga.
Menu ini bisa menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam karena memiliki perpaduan protein dan sayuran dalam satu hidangan.
Bahan:
3 buah tofu telur rasa udang
Daging sapi secukupnya, iris tipis
1 buah brokoli, rebus selama 1 menit
Cabai merah secukupnya (opsional)
3 siung bawang putih, cincang
Bahan saus:
1 sdm saus tiram
1 sdm kecap asin
1 sdt kecap manis
2 sdt minyak wijen
1/2 sdt kaldu bubuk
1 sdt penyedap
1 sdt gula pasir
1/2 sdt lada
1 sdt tepung maizena
125 ml air
Cara Pembuatan:
1. Siapkan tofu telur rasa udang, kemudian keluarkan dari kemasannya secara perlahan agar tidak mudah hancur. Potong tofu menjadi beberapa bagian dengan ketebalan sesuai selera. Karena teksturnya lembut, gunakan pisau tajam agar potongannya tetap rapi.
2. Siapkan brokoli dan pisahkan menjadi kuntum-kuntum kecil. Rebus selama sekitar 1 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Langkah ini membantu mempertahankan warna serta tekstur brokoli sebelum dimasak bersama bahan lainnya.
3. Selanjutnya, buat saus dengan mencampurkan saus tiram, kecap asin, kecap manis, minyak wijen, kaldu bubuk, penyedap, gula pasir, lada, tepung maizena, dan air. Aduk sampai semua bahan tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggumpal.
4. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan tofu telur yang sudah dipotong, lalu masak sebentar hingga bagian luarnya sedikit kecokelatan. Angkat dan sisihkan agar tofu tidak mudah hancur ketika dicampurkan dengan bahan lain.
5. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang putih cincang hingga harum. Masukkan irisan daging sapi, kemudian masak sambil diaduk hingga berubah warna. Pastikan daging matang sebelum melanjutkan proses memasak.
6. Tuangkan campuran saus ke dalam wajan. Aduk perlahan agar saus melapisi daging secara merata. Masak hingga saus mulai mendidih dan mengental karena tambahan tepung maizena.
7. Masukkan brokoli dan tofu telur yang sudah disiapkan. Tambahkan irisan cabai merah jika ingin memberikan sedikit sensasi pedas. Aduk perlahan agar tofu tidak hancur dan seluruh bahan tercampur dengan saus.
8. Masak sebentar hingga semua bahan panas dan bumbu meresap. Koreksi rasa, kemudian angkat dan sajikan selagi hangat.
Sapo Tofu Daging Sapi memiliki perpaduan tekstur yang membuatnya nikmat disantap kapan saja. Tofu telur terasa lembut, daging sapi memberikan rasa gurih, sedangkan brokoli menghadirkan tekstur renyah yang menyeimbangkan hidangan. Sausnya yang kental juga membuat setiap bahan terasa lebih berbumbu.
Untuk hasil yang lebih nikmat, sajikan sapo tofu segera setelah matang bersama nasi putih hangat. Kamu juga bisa menyesuaikan penggunaan cabai merah berdasarkan selera keluarga. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, menu ala restoran ini bisa menjadi inspirasi hidangan rumahan yang mengenyangkan.
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