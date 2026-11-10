Resep Sapo Tofu Daging Sapi, Menu Rumahan Gurih dengan Kuah Kental

Bahan:

3 buah tofu telur rasa udang

Daging sapi secukupnya, iris tipis

1 buah brokoli, rebus selama 1 menit

Cabai merah secukupnya (opsional)

3 siung bawang putih, cincang



Bahan saus:

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1 sdt kecap manis

2 sdt minyak wijen

1/2 sdt kaldu bubuk

1 sdt penyedap

1 sdt gula pasir

1/2 sdt lada

1 sdt tepung maizena

125 ml air



Cara Pembuatan:

1. Siapkan tofu telur rasa udang, kemudian keluarkan dari kemasannya secara perlahan agar tidak mudah hancur. Potong tofu menjadi beberapa bagian dengan ketebalan sesuai selera. Karena teksturnya lembut, gunakan pisau tajam agar potongannya tetap rapi.

2. Siapkan brokoli dan pisahkan menjadi kuntum-kuntum kecil. Rebus selama sekitar 1 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Langkah ini membantu mempertahankan warna serta tekstur brokoli sebelum dimasak bersama bahan lainnya.

3. Selanjutnya, buat saus dengan mencampurkan saus tiram, kecap asin, kecap manis, minyak wijen, kaldu bubuk, penyedap, gula pasir, lada, tepung maizena, dan air. Aduk sampai semua bahan tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggumpal.

4. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan tofu telur yang sudah dipotong, lalu masak sebentar hingga bagian luarnya sedikit kecokelatan. Angkat dan sisihkan agar tofu tidak mudah hancur ketika dicampurkan dengan bahan lain.

5. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang putih cincang hingga harum. Masukkan irisan daging sapi, kemudian masak sambil diaduk hingga berubah warna. Pastikan daging matang sebelum melanjutkan proses memasak.

6. Tuangkan campuran saus ke dalam wajan. Aduk perlahan agar saus melapisi daging secara merata. Masak hingga saus mulai mendidih dan mengental karena tambahan tepung maizena.

7. Masukkan brokoli dan tofu telur yang sudah disiapkan. Tambahkan irisan cabai merah jika ingin memberikan sedikit sensasi pedas. Aduk perlahan agar tofu tidak hancur dan seluruh bahan tercampur dengan saus.

8. Masak sebentar hingga semua bahan panas dan bumbu meresap. Koreksi rasa, kemudian angkat dan sajikan selagi hangat.



Sapo Tofu Daging Sapi memiliki perpaduan tekstur yang membuatnya nikmat disantap kapan saja. Tofu telur terasa lembut, daging sapi memberikan rasa gurih, sedangkan brokoli menghadirkan tekstur renyah yang menyeimbangkan hidangan. Sausnya yang kental juga membuat setiap bahan terasa lebih berbumbu.



Untuk hasil yang lebih nikmat, sajikan sapo tofu segera setelah matang bersama nasi putih hangat. Kamu juga bisa menyesuaikan penggunaan cabai merah berdasarkan selera keluarga. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, menu ala restoran ini bisa menjadi inspirasi hidangan rumahan yang mengenyangkan.