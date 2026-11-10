Resep Crispy Sweet Potato Cheese Rice Paper Flatbread, Renyah di Luar dan Lembut di Dalam

Cara Pembuatan:

1. Kupas ubi manis, kemudian potong menjadi beberapa bagian agar lebih cepat matang. Kukus hingga teksturnya lunak dan mudah ditusuk menggunakan garpu. Setelah matang, angkat dan diamkan sebentar hingga tidak terlalu panas.

2. Siapkan mangkuk, lalu pecahkan telur dan tambahkan susu serta sejumput garam. Kocok hingga seluruh bahan tercampur rata. Campuran telur dan susu ini nantinya digunakan untuk membantu merekatkan rice paper sekaligus memberikan tekstur yang lebih renyah setelah dimasak.

3. Letakkan satu lembar rice paper di atas piring datar. Oleskan campuran telur dan susu pada bagian dalamnya hingga cukup lembap. Hindari membuat rice paper terlalu basah agar tidak mudah robek saat diberi isian.

4. Ambil setengah bagian ubi yang sudah dikukus, kemudian letakkan di tengah rice paper. Haluskan menggunakan garpu dan ratakan hingga membentuk lapisan isian. Sisakan bagian pinggir tanpa isian agar mudah dilipat dan direkatkan. Setelah itu, taburkan sebagian keju mozzarella di atas ubi.

5. Ambil lembar rice paper kedua, lalu olesi dengan campuran telur dan susu. Letakkan di atas isian dengan bagian yang sudah dioles menghadap ke bawah. Tekan bagian pinggirnya secara perlahan agar kedua lembar rice paper menempel dan isian tertutup rapat.

6. Oleskan kembali campuran telur dan susu pada permukaan luar rice paper bagian atas. Angkat flatbread dengan hati-hati dari piring, kemudian pindahkan ke wajan yang sudah dipanaskan dan diberi butter. Letakkan bagian yang sudah dioles menghadap ke bawah.

7. Olesi permukaan sisi lainnya dengan sisa campuran telur dan susu. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil hingga bagian bawah berubah warna menjadi keemasan dan terasa renyah. Balik secara perlahan, lalu masak sisi lainnya hingga matang dan crispy.

8. Ulangi langkah yang sama untuk membuat flatbread kedua menggunakan sisa bahan. Setelah matang, angkat dan potong sesuai selera.