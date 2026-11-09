Tteokbokki hingga Jeon Kimchi Diburu di SIAL Food & Drinks Indonesia 2026

JawaPos.com - Tteokbokki dan Jeon Kimchi menjadi dua hidangan Korea Selatan yang menarik perhatian pengunjung Pameran SIAL Food & Drinks Indonesia 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kedua makanan populer tersebut mencuri perhatian di area pencicipan Paviliun Korea, sekaligus memperlihatkan besarnya peluang produk kuliner Negeri Ginseng untuk semakin dikenal di pasar Indonesia.

Pameran yang berlangsung pada 4-6 November 2026 tersebut menghadirkan berbagai produk unggulan K-Food. Mulai dari saus, mi, minuman, makanan ringan, hingga produk pertanian segar.

Menariknya, produk yang diperkenalkan tidak hanya menyasar konsumen yang memang menggemari kuliner Korea. Para eksportir juga berupaya menghadirkan pilihan makanan yang sesuai dengan perkembangan selera dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

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Salah satu produk yang juga mendapat perhatian calon pembeli adalah mi berbahan dasar tahu. Produk ini menawarkan alternatif dari mi berbahan tepung terigu dan berpotensi menjangkau konsumen yang mencari variasi bahan pangan.

Sementara itu, saus pedas khas Korea juga memperoleh respons positif dari pelaku industri jasa boga. Kesamaan karakter rasa pedas dalam kuliner Korea dan Indonesia dinilai membuka peluang penggunaan produk tersebut sebagai bahan baku restoran maupun bisnis makanan lokal.

Tidak hanya menawarkan makanan siap santap, Paviliun Korea yang dihadirkan Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) juga memperkenalkan beragam produk pangan Korea. Sebanyak 30 perusahaan eksportir turut ambil bagian untuk menjajaki peluang bisnis dan memperluas jaringan distribusi di Indonesia.

Produk K-Food Halal Jadi Perhatian di Pasar Indonesia Selain memperkenalkan variasi produk, aT juga menaruh perhatian pada aspek kehalalan yang menjadi salah satu pertimbangan penting konsumen Indonesia.