Resep Dada Ayam Rebus Sambal Embe, Juicy dan Gurih Tanpa Minyak

JawaPos.com - Dada ayam sering menjadi pilihan lauk karena mudah diolah dan bisa dipadukan dengan berbagai jenis bumbu. Namun, bagian ini terkadang terasa kering atau seret jika dimasak terlalu lama.

Salah satu cara untuk menghasilkan tekstur yang lebih lembut adalah menggunakan teknik velveting, yaitu melapisi ayam dengan campuran bumbu dan bahan tertentu sebelum dimasak.

Resep dada ayam rebus sambal embe ini dibagikan oleh akun Instagram @nicorafdy. Menariknya, hidangan ini memadukan dada ayam yang dimarinasi dengan tepung maizena dan sedikit baking soda, kemudian direbus hingga matang.

Ayam selanjutnya disajikan bersama sambal embe yang dibuat dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan terasi sangrai tanpa tambahan minyak.

Teknik velveting menjadi salah satu bagian penting dalam resep ini. Tepung maizena membantu melapisi permukaan ayam, sedangkan baking soda digunakan dalam jumlah sedikit untuk membantu menjaga teksturnya tetap empuk. Perpaduan saus tiram, kecap asin, dan bumbu lainnya juga membuat rasa ayam lebih gurih sebelum disajikan bersama sambal.

Sementara itu, sambal embe sangrai menawarkan cita rasa khas dari bawang dan terasi yang dimasak hingga harum. Tambahan jeruk limau memberikan sentuhan asam segar sehingga rasa gurih dan pedasnya terasa lebih seimbang.

Bahan

Bahan marinasi ayam:

200 gram dada ayam

1 sdm tepung maizena

1/4 sdt baking soda

1 sdt saus tiram

1 sdm kecap asin

1/3 sdt garam

1/2 sdt lada

1/3 sdt MSG

1 sdm minyak

Bahan sambal embe:

7 siung bawang merah

4 siung bawang putih

3 buah cabai merah

1/2 blok terasi

1/3 sdt garam

1/3 sdt kaldu bubuk

1/4 sdt MSG

1/2 sdt gula

Jeruk limau secukupnya

Bahan tambahan:

Air secukupnya untuk merebus ayam

Cara Pembuatan

1. Potong dada ayam menjadi beberapa bagian sesuai selera. Jika ingin mendapatkan tekstur yang lebih merata, iris ayam dengan ukuran yang tidak terlalu tebal agar bumbu mudah meresap dan proses perebusan lebih singkat.

2. Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan tepung maizena, baking soda, saus tiram, kecap asin, garam, lada, MSG, dan minyak. Aduk hingga seluruh bagian ayam terlapisi bumbu secara merata.

3. Diamkan ayam selama beberapa saat agar bumbu meresap. Sementara itu, siapkan panci berisi air dan panaskan hingga mendidih.

4. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam air mendidih. Rebus menggunakan api sedang hingga ayam matang sempurna. Hindari merebus terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi kering. Setelah matang, angkat dan tiriskan.

5. Untuk membuat sambal, iris bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Siapkan wajan, kemudian sangrai bahan-bahan tersebut tanpa minyak hingga layu dan harum.

6. Masukkan terasi, lalu sangrai bersama bawang dan cabai sampai aromanya keluar. Aduk secara berkala agar bahan matang merata dan tidak gosong.

7. Tambahkan garam, kaldu bubuk, MSG, dan gula. Aduk kembali hingga seluruh bumbu tercampur. Setelah itu, matikan api dan tambahkan perasan jeruk limau sesuai selera.

8. Siapkan ayam rebus di atas piring, kemudian sajikan bersama sambal embe sangrai. Dada ayam rebus sambal embe siap dinikmati selagi hangat.

Dada ayam rebus sambal embe bisa menjadi alternatif lauk bagi yang ingin mencoba olahan ayam selain digoreng atau ditumis. Tekstur ayam yang lembut berpadu dengan sambal bawang dan terasi yang gurih, ditambah rasa segar dari jeruk limau.