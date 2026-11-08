Resep Pangsit Tahu, Camilan Gurih dan Ekonomis untuk di Rumah

JawaPos.com - Tahu menjadi salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan dan bisa diolah menjadi berbagai hidangan. Selain dimasak sebagai lauk, tahu juga bisa dijadikan camilan gurih seperti pangsit tahu.

Perpaduan tahu yang lembut dengan tepung tapioka menghasilkan isian bertekstur kenyal yang dibungkus kulit pangsit renyah setelah digoreng.

Menariknya, camilan ini tidak membutuhkan banyak bahan. Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana, yaitu lada, garam, dan kaldu jamur untuk memberikan rasa gurih.

Dengan bahan yang relatif ekonomis, pangsit tahu bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat camilan sendiri tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

Resep pangsit tahu ini dibagikan oleh akun Instagram @hulyatirfani. Cara membuatnya cukup mudah dan bisa disesuaikan dengan selera, baik disajikan sebagai camilan sore maupun pelengkap hidangan utama.

Bahan

4 kotak tahu

1/3 sdt lada

1/2 sdt kaldu jamur

1/2 sdt garam

6 sdm tepung tapioka

Air panas secukupnya

Kulit pangsit secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan

1. Masukkan tahu ke dalam wadah, kemudian haluskan menggunakan garpu hingga teksturnya lembut dan tidak menggumpal. Jika tahu mengandung banyak air, tiriskan atau peras terlebih dahulu agar adonan tidak terlalu lembek.

2. Tambahkan lada, kaldu jamur, dan garam ke dalam tahu yang sudah dihaluskan. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

3. Masukkan tepung tapioka secara bertahap sambil terus diaduk. Tambahkan sedikit air panas jika diperlukan untuk membantu menyatukan adonan. Aduk hingga teksturnya bisa dibentuk dan tidak terlalu cair.

4. Siapkan kulit pangsit, lalu letakkan satu sendok adonan tahu di bagian tengahnya. Sesuaikan jumlah isian agar kulit pangsit tidak mudah robek ketika dibentuk.

5. Basahi sedikit bagian tepi kulit pangsit menggunakan air. Lipat dan rekatkan sesuai bentuk yang diinginkan. Pastikan seluruh bagian tertutup rapat agar isian tidak keluar saat dimasak.

6. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Masukkan pangsit tahu secara bertahap, kemudian goreng hingga kulitnya berwarna kuning keemasan dan renyah.

7. Angkat pangsit tahu dan tiriskan dari minyak berlebih. Sajikan selagi hangat bersama saus sambal, saus tomat, atau sambal kecap sesuai selera.

Pangsit tahu bisa menjadi alternatif camilan sederhana dengan bahan yang mudah didapat. Kulit pangsit memberikan sensasi renyah di bagian luar, sedangkan campuran tahu dan tapioka menghasilkan tekstur lembut sekaligus kenyal di bagian dalam.