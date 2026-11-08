Resep Ayam Kukus Bawang Putih, Menu Comfort Food yang Praktis

JawaPos.com - Tidak semua hidangan lezat harus diolah dengan cara digoreng atau menggunakan banyak minyak. Ayam kukus bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang menggugah selera.

Tekstur ayam yang lembut berpadu dengan bumbu bawang putih, jahe, dan saus tiram membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Penggunaan paha ayam fillet membuat proses pengolahan lebih praktis karena tidak perlu memisahkan daging dari tulangnya. Potongan ayam cukup dimarinasi bersama bumbu selama 15 menit agar rasanya lebih meresap, kemudian dikukus hingga matang. Tambahan daun bawang dan minyak wijen juga memberikan aroma khas yang membuat hidangan semakin nikmat.

Resep ayam kukus ini dibagikan oleh akun Instagram @aqillahaliffah. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan cara membuatnya tidak membutuhkan banyak tahapan. Menu ini cocok untuk pilihan comfort food ketika ingin menikmati masakan rumahan tanpa proses memasak yang terlalu rumit.

Bahan

250 gram paha ayam fillet

3 siung bawang putih

1 ruas jahe

Daun bawang secukupnya

1/2 sdm tepung maizena

1 sdm kaldu jamur

1 sdm saus tiram

1/2 sdm kecap asin

Lada secukupnya

1/2 sdt minyak wijen

Cara Pembuatan

1. Potong paha ayam fillet menjadi beberapa bagian sesuai selera. Usahakan ukurannya tidak terlalu besar agar bumbu lebih mudah meresap dan ayam matang secara merata.

2. Cincang halus bawang putih dan iris jahe menjadi beberapa bagian tipis. Potong daun bawang sesuai selera untuk digunakan sebagai campuran bumbu.

3. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih, jahe, daun bawang, tepung maizena, kaldu ayam, saus tiram, kecap asin, lada, dan minyak wijen.

4. Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata dan melapisi setiap potongan ayam. Pastikan tidak ada bagian ayam yang tertinggal tanpa bumbu.

5. Tutup wadah, kemudian diamkan ayam selama kurang lebih 15 menit agar bumbu meresap. Jika ingin menunggu lebih lama, simpan ayam di dalam lemari pendingin selama proses marinasi.

6. Siapkan kukusan dan panaskan air hingga mendidih. Pindahkan ayam beserta bumbu marinasinya ke dalam wadah tahan panas, kemudian susun di dalam kukusan.

7. Kukus ayam hingga matang sempurna. Waktu memasak dapat disesuaikan dengan ukuran potongan ayam. Pastikan bagian tengah ayam mencapai suhu aman 74 derajat Celsius.

8. Setelah matang, angkat ayam dan sajikan bersama sisa kuah bumbu yang terbentuk selama proses pengukusan. Tambahkan irisan daun bawang jika ingin aroma yang lebih segar.

Ayam kukus bawang putih ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam yang sederhana. Rasa gurih dari saus tiram dan kecap asin berpadu dengan aroma jahe serta minyak wijen, menghasilkan hidangan yang tidak membutuhkan banyak tambahan bumbu.