Resep Pisang Ijo Slice Cake, Perpaduan Cake Pandan dan Krim Pisang

Cara Pembuatan

1. Siapkan wadah, lalu masukkan telur, gula pasir, dan SP. Kocok menggunakan mixer hingga adonan mengembang, kental, dan berjejak.

2. Tambahkan perisa vanila dan pasta pandan, kemudian kocok sebentar hingga tercampur rata. Masukkan tepung terigu secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula dengan teknik lipat agar adonan tidak kehilangan banyak udara.

3. Tuangkan santan instan dan minyak goreng. Aduk perlahan hingga seluruh bahan tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap di bagian bawah adonan.

4. Siapkan loyang yang sudah diolesi minyak atau dialasi kertas baking. Tuangkan adonan cake pandan, kemudian kukus dengan api sedang selama 30–40 menit hingga matang. Pastikan tutup kukusan dibungkus kain agar uap air tidak menetes ke permukaan cake.

5. Untuk membuat custard, campurkan kuning telur, gula pasir, perisa vanila, pasta pisang ambon, tepung maizena, dan susu cair full cream dalam panci. Aduk hingga tidak ada bagian yang menggumpal.

6. Masak campuran custard menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mengental. Setelah matang, matikan api dan masukkan butter. Aduk sampai butter meleleh dan tercampur rata. Dinginkan custard sebelum digunakan.

7. Kocok whipping cream hingga mengembang dan memiliki tekstur lembut. Masukkan custard pisang yang sudah dingin secara bertahap, lalu aduk perlahan hingga menjadi diplomat cream yang halus dan creamy.

8. Setelah cake pandan matang dan dingin, potong sesuai ukuran yang diinginkan. Siapkan potongan pisang Cavendish matang sebagai lapisan tambahan.

9. Susun cake pandan, diplomat cream, dan potongan pisang secara bergantian sesuai selera. Ratakan bagian krim agar setiap lapisan terlihat rapi.

10. Simpan cake di dalam lemari pendingin hingga krim lebih set. Setelah itu, potong menjadi beberapa bagian dan sajikan dalam bentuk slice cake.