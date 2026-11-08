Resep Pisang Ijo Slice Cake, Perpaduan Cake Pandan dan Krim Pisang

Potret pisang ijo slice cake yang cocok untuk pecinta dessert. (Sumbed: instagram.com/@kristanto_pd)
JawaPos.com - Pisang ijo biasanya dikenal sebagai hidangan khas Makassar yang disajikan dengan balutan adonan hijau dan kuah manis.
Namun, kali ini pisang ijo hadir dalam bentuk yang berbeda, yaitu slice cake. Kreasi dessert ini memadukan cake pandan berwarna hijau dengan krim custard pisang yang lembut serta potongan pisang matang.
Lapisan cake dibuat menggunakan pasta pandan dan santan sehingga menghasilkan aroma harum dengan rasa yang khas. Sementara itu, custard pisang ambon diolah bersama kuning telur, susu, dan butter, kemudian dicampur dengan whipping cream kocok hingga menjadi diplomat cream. Perpaduan tersebut memberikan tekstur creamy yang cocok dipadukan dengan lembutnya cake pandan.
Resep pisang ijo slice cake ini dibagikan oleh akun Instagram @kristanto_pd. Meski tampilannya terlihat seperti dessert dari toko kue, hidangan ini bisa dibuat sendiri di rumah dengan beberapa tahapan sederhana. Hasilnya cocok disajikan sebagai camilan manis atau hidangan penutup untuk keluarga.
Bahan
Bahan cake pandan:
3 butir telur
100 gram gula pasir
1 sdt SP
1/2 sdt perisa vanila
1 sdt pasta pandan
125 gram tepung terigu
50 gram santan instan
60 gram minyak goreng
Bahan custard pisang ambon:
2 butir kuning telur
30 gram gula pasir
1/2 sdt perisa vanila
1 sdt pasta pisang ambon
10 gram tepung maizena
130 ml susu cair full cream
10 gram butter
100 gram whipping cream, kocok
Bahan tambahan:
Pisang Cavendish matang secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan wadah, lalu masukkan telur, gula pasir, dan SP. Kocok menggunakan mixer hingga adonan mengembang, kental, dan berjejak.
2. Tambahkan perisa vanila dan pasta pandan, kemudian kocok sebentar hingga tercampur rata. Masukkan tepung terigu secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula dengan teknik lipat agar adonan tidak kehilangan banyak udara.
3. Tuangkan santan instan dan minyak goreng. Aduk perlahan hingga seluruh bahan tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap di bagian bawah adonan.
4. Siapkan loyang yang sudah diolesi minyak atau dialasi kertas baking. Tuangkan adonan cake pandan, kemudian kukus dengan api sedang selama 30–40 menit hingga matang. Pastikan tutup kukusan dibungkus kain agar uap air tidak menetes ke permukaan cake.
5. Untuk membuat custard, campurkan kuning telur, gula pasir, perisa vanila, pasta pisang ambon, tepung maizena, dan susu cair full cream dalam panci. Aduk hingga tidak ada bagian yang menggumpal.
6. Masak campuran custard menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga mengental. Setelah matang, matikan api dan masukkan butter. Aduk sampai butter meleleh dan tercampur rata. Dinginkan custard sebelum digunakan.
7. Kocok whipping cream hingga mengembang dan memiliki tekstur lembut. Masukkan custard pisang yang sudah dingin secara bertahap, lalu aduk perlahan hingga menjadi diplomat cream yang halus dan creamy.
8. Setelah cake pandan matang dan dingin, potong sesuai ukuran yang diinginkan. Siapkan potongan pisang Cavendish matang sebagai lapisan tambahan.
9. Susun cake pandan, diplomat cream, dan potongan pisang secara bergantian sesuai selera. Ratakan bagian krim agar setiap lapisan terlihat rapi.
10. Simpan cake di dalam lemari pendingin hingga krim lebih set. Setelah itu, potong menjadi beberapa bagian dan sajikan dalam bentuk slice cake.
Pisang ijo slice cake menawarkan sensasi dessert yang berbeda dari olahan pisang pada umumnya. Aroma pandan dan santan pada cake berpadu dengan diplomat cream beraroma pisang ambon, sementara potongan pisang Cavendish memberikan rasa manis alami di setiap lapisan.
Agar hasilnya lebih rapi dan mudah dipotong, pastikan cake sudah benar-benar dingin sebelum diberi krim. Simpan dessert ini di dalam lemari pendingin hingga waktu penyajian supaya tekstur krim tetap terjaga. Kreasi ini bisa menjadi pilihan menarik bagi pencinta cake sekaligus penggemar olahan pisang.
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