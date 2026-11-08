Resep Greek Yogurt Bread Knots, Roti Tinggi Protein dengan Dua Topping

JawaPos.com - Ingin membuat roti rumahan dengan bahan sederhana dan protein lebih tinggi? Greek yogurt bread knots bisa menjadi salah satu pilihan untuk dicoba. Berbeda dari roti pada umumnya, resep ini tidak menggunakan ragi maupun gula tambahan pada adonannya, melainkan memanfaatkan Greek yogurt sebagai salah satu bahan utama.

Greek yogurt dicampurkan dengan tepung terigu, baking powder, dan garam hingga membentuk adonan yang bisa diuleni dan dibentuk menyerupai simpul. Setelah dipanggang, roti dapat diberi topping sesuai selera. Ada pilihan garlic butter parmesan dengan cita rasa gurih dan harum bawang putih, serta topping susu bubuk untuk menghasilkan rasa yang lebih creamy dan sedikit manis jika ditambahkan gula halus.

Resep Greek yogurt bread knots ini dibagikan oleh akun Instagram @bellyculinary. Dalam satu resep, adonan dapat menghasilkan delapan buah roti dengan dua pilihan topping yang menarik. Menurut keterangan yang dibagikan, penggunaan Greek yogurt juga menjadi alternatif untuk menambah kandungan protein pada roti.

Bahan

Bahan roti:

200 gram tepung terigu protein tinggi

2 sdt baking powder

1/2 sdt garam

245 gram Greek yogurt original

1 butir telur untuk olesan

Bahan topping garlic butter parmesan:

2 sdm mentega leleh atau minyak zaitun

2 siung bawang putih, cincang halus

1/2 sdt parsley kering

1/2 sdt garlic powder

1 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt madu

2 sdm parmesan bubuk

Bahan topping susu bubuk:

1 sdm mentega leleh

Susu bubuk atau protein powder secukupnya

Gula bubuk secukupnya (opsional)

Cara Pembuatan

1. Siapkan wadah, kemudian campurkan tepung terigu protein tinggi, baking powder, garam, dan Greek yogurt. Aduk hingga seluruh bahan menyatu dan membentuk adonan.

2. Uleni adonan menggunakan tangan atau mixer sampai teksturnya cukup kalis dan bisa dibentuk. Jika adonan terlalu lengket, tambahkan sedikit tepung terigu. Sebaliknya, jika terlalu kering, tambahkan Greek yogurt sedikit demi sedikit.

3. Bagi adonan menjadi delapan bagian dengan ukuran relatif sama. Ambil satu bagian, lalu gulung memanjang hingga berbentuk seperti tali.

4. Bentuk setiap adonan menjadi simpul atau knots. Susun seluruh adonan di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking.

5. Kocok satu butir telur, kemudian oleskan ke seluruh permukaan adonan agar roti memiliki warna keemasan setelah dipanggang.

6. Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan pada suhu 200 derajat Celsius selama 20-25 menit atau hingga roti matang dan permukaannya berwarna keemasan.

7. Untuk topping garlic butter parmesan, campurkan mentega leleh atau minyak zaitun, bawang putih cincang, parsley kering, garlic powder, kaldu ayam bubuk, dan madu. Aduk hingga rata, kemudian tuangkan ke atas roti selagi masih panas. Taburkan parmesan bubuk dan aduk perlahan sampai seluruh permukaan roti terlapisi.

8. Jika memilih topping susu bubuk, olesi permukaan roti dengan mentega leleh. Taburkan susu bubuk atau protein powder hingga merata. Tambahkan gula bubuk jika ingin menghasilkan rasa yang lebih manis.

9. Greek yogurt bread knots siap disajikan selagi hangat.

Greek yogurt bread knots bisa menjadi alternatif camilan atau menu sarapan yang praktis. Tanpa tambahan gula pada adonan utamanya, roti ini tetap bisa dinikmati dengan pilihan topping sesuai selera.

Jika menyukai rasa gurih, garlic butter parmesan bisa menjadi pilihan, sedangkan topping susu bubuk cocok untuk yang lebih menyukai cita rasa creamy dan manis.