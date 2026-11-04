Dijamin Bikin Ketagihan! Resep Dimsum Ayam Halal dengan Saus Cocol Pedas Gurih

Resep Dimsum Ayam Istimewa Halal ala Chef Devina Hermawan. (Youtube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Dimsum ayam merupakan salah satu hidangan yang banyak disukai karena mempunyai tekstur lembut, kenyal, serta cita rasa gurih yang menggugah selera.

Makanan yang identik dengan kuliner oriental ini biasanya mudah ditemukan di restoran maupun kedai makanan. Namun, sebenarnya dimsum ayam juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah diperoleh.

Selain lebih hemat, membuat dimsum sendiri memungkinkan Anda menyesuaikan rasa dan kualitas bahan sesuai selera. Hidangan ini juga cocok dinikmati sebagai camilan sore, bekal untuk bekerja, maupun sajian saat berkumpul bersama keluarga.

Menariknya, dimsum ayam rumahan juga berpotensi menjadi ide usaha kuliner karena cukup praktis dibuat dan bisa dijual dalam bentuk matang maupun frozen food.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan cara membuat dimsum ayam yang lezat, gurih, serta mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-Bahan Dimsum Ayam Bahan adonan siomay:

200 gram paha ayam fillet

50 gram kulit ayam

50 gram udang kupas atau bisa diganti dengan ayam

2 siung bawang putih

1 butir putih telur

9 sendok makan tepung sagu

½ sendok makan garam

1 sendok makan gula

½ sendok teh merica

¼ sendok teh kaldu jamur

3 sendok makan es batu

2 sendok teh saus tiram

2 sendok teh minyak wijen

2 sendok teh kecap asin

50 gram wortel parut

15–20 lembar kulit pangsit Bahan saus cocolan:

2 siung bawang putih

1 siung bawang merah

3 buah cabai rawit

1 buah cabai merah ukuran sedang

6 sendok makan saus sambal

1 sendok makan cuka

150 ml air

2 sendok makan minyak goreng

2 sendok teh gula

½ sendok teh kaldu jamur Cara Membuat Dimsum Ayam Pertama, masukkan sebagian daging ayam ke dalam food processor bersama bawang putih, tepung sagu, putih telur, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, garam, gula, merica, kaldu jamur, dan es batu. Haluskan seluruh bahan menggunakan food processor sampai tercampur dan membentuk adonan yang lembut. Selanjutnya, tambahkan sisa daging ayam bersama udang kupas. Proses kembali sebentar agar tekstur adonan tetap memiliki sedikit serat. Pindahkan adonan ke dalam wadah, kemudian masukkan sebagian wortel parut. Aduk sampai semua bahan tercampur secara merata. Siapkan kulit pangsit, lalu letakkan sekitar satu sendok makan adonan di bagian tengahnya. Bentuk kulit pangsit hingga menyerupai dimsum dan tambahkan sedikit wortel parut di bagian atas sebagai hiasan. Susun dimsum di dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Kukus selama kurang lebih 15–20 menit hingga matang sempurna. Cara Membuat Saus Cocolan Cincang bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit hingga berukuran kecil. Panaskan minyak goreng di wajan, kemudian tumis bahan-bahan yang sudah dicincang sampai mengeluarkan aroma harum. Tuangkan air ke dalam tumisan, lalu tambahkan saus sambal, cuka, gula, dan kaldu jamur. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan masak sampai saus mendidih. Setelah matang, angkat saus dan pindahkan ke wadah penyajian. Dimsum Ayam Siap Dinikmati! Setelah dimsum matang dan saus cocolan selesai dibuat, sajikan keduanya dalam satu piring. Dimsum ayam dengan tekstur lembut dan rasa gurih akan semakin nikmat ketika disantap bersama saus sambal bercita rasa pedas, manis, dan sedikit asam.

Resep ini bisa menjadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin menghadirkan camilan rumahan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Selain untuk konsumsi keluarga, dimsum ayam juga dapat dikembangkan menjadi peluang usaha kuliner dengan variasi ukuran, isian, maupun kemasan sesuai kebutuhan pembeli.