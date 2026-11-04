Dijamin Bikin Ketagihan! Resep Dimsum Ayam Halal dengan Saus Cocol Pedas Gurih

JawaPos.com – Dimsum ayam merupakan salah satu hidangan yang banyak disukai karena mempunyai tekstur lembut, kenyal, serta cita rasa gurih yang menggugah selera.
Makanan yang identik dengan kuliner oriental ini biasanya mudah ditemukan di restoran maupun kedai makanan. Namun, sebenarnya dimsum ayam juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah diperoleh.
Selain lebih hemat, membuat dimsum sendiri memungkinkan Anda menyesuaikan rasa dan kualitas bahan sesuai selera. Hidangan ini juga cocok dinikmati sebagai camilan sore, bekal untuk bekerja, maupun sajian saat berkumpul bersama keluarga.
Menariknya, dimsum ayam rumahan juga berpotensi menjadi ide usaha kuliner karena cukup praktis dibuat dan bisa dijual dalam bentuk matang maupun frozen food.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan cara membuat dimsum ayam yang lezat, gurih, serta mudah dipraktikkan di rumah.
Bahan adonan siomay:
Bahan saus cocolan:
Setelah dimsum matang dan saus cocolan selesai dibuat, sajikan keduanya dalam satu piring. Dimsum ayam dengan tekstur lembut dan rasa gurih akan semakin nikmat ketika disantap bersama saus sambal bercita rasa pedas, manis, dan sedikit asam.
Resep ini bisa menjadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin menghadirkan camilan rumahan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
Selain untuk konsumsi keluarga, dimsum ayam juga dapat dikembangkan menjadi peluang usaha kuliner dengan variasi ukuran, isian, maupun kemasan sesuai kebutuhan pembeli.
Itulah resep dan cara membuat dimsum ayam yang praktis, gurih, serta cocok dijadikan camilan maupun ide jualan. Selamat mencoba!
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