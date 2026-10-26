Resep Sayur Tahu Ala Warteg, Gurih Berkuah Santan dengan Telur Rebus

Cara Pembuatan

1. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan kunyit bubuk. Tambahkan sedikit air jika diperlukan agar bumbu lebih mudah dihaluskan.

2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang agar rasa langu dari bumbu hilang.

3. Masukkan lengkuas yang sudah dimemarkan, lalu aduk bersama bumbu. Tuangkan air secukupnya dan masak hingga kuah mulai mendidih.

4. Tambahkan gula merah, garam, kaldu jamur, penyedap rasa, dan gula pasir. Aduk hingga seluruh bumbu larut dan kuah terasa gurih dengan sedikit rasa manis.

5. Masukkan tahu yang sudah dipotong sesuai selera dan telur rebus yang telah dikupas. Aduk perlahan agar tahu tidak hancur, kemudian masak beberapa saat supaya bumbu meresap.

6. Tuangkan santan ke dalam kuah sambil diaduk perlahan. Gunakan api kecil agar santan tidak mudah pecah dan kuah tetap terasa lembut.

7. Tambahkan cabai hijau keriting sesuai selera. Masak hingga tahu dan telur menyerap bumbu serta kuah mendidih kembali. Koreksi rasa, lalu angkat setelah semua bahan matang.

8. Sajikan sayur tahu ala warteg selagi hangat bersama nasi putih. Siramkan kuah santannya secukupnya agar semakin nikmat.