Resep Sayur Tahu Ala Warteg, Gurih Berkuah Santan dengan Telur Rebus

Potret sayur tahu ala warteg, menu rumahan yang wajib di recook. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)
Disantap bersama nasi putih hangat, sayur tahu ala warteg bisa menjadi pilihan menu rumahan untuk makan siang maupun makan malam.
Resep sayur tahu ala warteg ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Cara membuatnya cukup praktis dengan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, dan kunyit yang dimasak bersama santan. Tambahan gula merah juga memberikan rasa manis yang melengkapi gurihnya kuah.
Bahan
6 siung bawang merah
3 siung bawang putih
3 buah cabai merah besar
1,5 sdt kunyit bubuk
Air secukupnya
1 ruas lengkuas
½ blok gula merah
1 sdt garam
1 sdt kaldu jamur
1 sdt penyedap rasa
1 sdt gula pasir
5 butir telur rebus
Tahu secukupnya
65 ml santan
Cabai hijau keriting secukupnya
Cara Pembuatan
1. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan kunyit bubuk. Tambahkan sedikit air jika diperlukan agar bumbu lebih mudah dihaluskan.
2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang agar rasa langu dari bumbu hilang.
3. Masukkan lengkuas yang sudah dimemarkan, lalu aduk bersama bumbu. Tuangkan air secukupnya dan masak hingga kuah mulai mendidih.
4. Tambahkan gula merah, garam, kaldu jamur, penyedap rasa, dan gula pasir. Aduk hingga seluruh bumbu larut dan kuah terasa gurih dengan sedikit rasa manis.
5. Masukkan tahu yang sudah dipotong sesuai selera dan telur rebus yang telah dikupas. Aduk perlahan agar tahu tidak hancur, kemudian masak beberapa saat supaya bumbu meresap.
6. Tuangkan santan ke dalam kuah sambil diaduk perlahan. Gunakan api kecil agar santan tidak mudah pecah dan kuah tetap terasa lembut.
7. Tambahkan cabai hijau keriting sesuai selera. Masak hingga tahu dan telur menyerap bumbu serta kuah mendidih kembali. Koreksi rasa, lalu angkat setelah semua bahan matang.
8. Sajikan sayur tahu ala warteg selagi hangat bersama nasi putih. Siramkan kuah santannya secukupnya agar semakin nikmat.
Sayur tahu ala warteg ini bisa menjadi pilihan lauk rumahan ketika ingin menyajikan hidangan sederhana dengan rasa yang akrab di lidah. Tahu dan telur rebus membuat lauk terasa lebih lengkap, sementara kuah santan berbumbu memberikan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dari cabai.
Agar rasanya semakin meresap, sayur tahu bisa didiamkan sebentar setelah matang sebelum disajikan. Hidangan ini cocok dipadukan dengan nasi hangat, tempe goreng, atau sambal favorit untuk menghadirkan sensasi makan ala warteg di rumah.
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Jawa Pos
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