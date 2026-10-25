7 Hal yang Wajib Diperhatikan saat Melakukan Food Review

JawaPos.com - Menilai makanan saat berwisata kuliner tidak cukup hanya melihat harga dan tampilannya.
Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan sebuah tempat makan layak direkomendasikan, mulai dari keseimbangan rasa, tekstur, aroma, kebersihan, hingga kualitas pelayanan.
Bagi pencinta wisata kuliner, ulasan makanan atau food review bisa menjadi panduan untuk menentukan tempat makan yang sesuai dengan selera dan ekspektasi. Terlebih, foto makanan yang menggugah selera di media sosial belum tentu mencerminkan rasa maupun pengalaman bersantap yang sebenarnya.
Karena itu, membaca ulasan secara kritis menjadi penting, terutama ketika ingin mencoba kuliner khas daerah, restoran yang sedang populer, atau tempat makan yang baru pertama kali dikunjungi.
Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan saat menilai sebuah hidangan dan pengalaman makan secara menyeluruh? Berikut tujuh aspek yang bisa menjadi panduan saat melakukan wisata kuliner.
Rasa menjadi faktor utama dalam menilai kualitas makanan. Namun, penilaian yang hanya menyebut makanan terasa enak atau tidak enak belum cukup memberikan gambaran kepada pembaca.
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