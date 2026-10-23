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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.51 WIB

Cuma Pakai Bumbu Sederhana, Resep Semur Ayam Ini Cocok Jadi Menu Makan Siang

Resep Semur Ayam yang Enak dan Praktis

JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu hidangan rumahan yang digemari banyak orang. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat masakan ini cocok disajikan sebagai menu sehari-hari bersama keluarga.

Selain memiliki cita rasa yang lezat, semur ayam juga cukup mudah dibuat menggunakan bahan-bahan yang tersedia di dapur. Ayam dimasak bersama bumbu hingga meresap, kemudian dipadukan dengan tahu goreng yang mampu menambah tekstur dan kelezatan hidangan.

Kuah kecap yang kaya rasa membuat semur ayam semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat. Menu ini juga bisa menjadi pilihan untuk makan siang, makan malam, maupun sajian spesial saat berkumpul bersama keluarga.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep semur ayam manis gurih dengan tambahan tahu yang bisa dicoba sendiri di rumah.

Bahan-bahan Semur Ayam

Bumbu tumis

  • 7 siung atau sekitar 40 gram bawang merah
  • 5 siung atau sekitar 22 gram bawang putih
  • 1 buah cabai rawit
  • 2 butir cengkeh
  • 1 batang kayu manis
  • 5 lembar daun jeruk
  • ¼ sendok teh pala bubuk

Bahan utama

  • 1 ekor ayam, potong menjadi 12 bagian

Bumbu marinasi

  • ½ sendok teh garam
  • ½ sendok teh MSG
  • 1 sendok makan ketumbar bubuk
  • 1 sendok teh kunyit bubuk

Bahan pelengkap dan penyedap

  • 5 buah tahu kuning, goreng hingga kering
  • 1 liter air
  • 6 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan kaldu jamur
  • ¼ sendok makan garam
  • ¼ sendok teh merica bubuk
  • Minyak goreng secukupnya untuk menumis

Cara Membuat Semur Ayam Manis Gurih

  1. Marinasi ayam terlebih dahulu. Masukkan potongan ayam ke dalam wadah, lalu tambahkan garam, MSG, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu, kemudian diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
  2. Siapkan bumbu iris. Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Potong cabai rawit sesuai selera, lalu sisihkan seluruh bahan.
  3. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan sedikit minyak dalam panci. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai, kemudian tumis sampai aromanya keluar.
  4. Tambahkan rempah-rempah. Masukkan daun jeruk, cengkeh, dan kayu manis. Aduk hingga tercampur rata, kemudian tambahkan pala bubuk untuk memperkaya aroma dan cita rasa semur.
  5. Masukkan potongan ayam. Tambahkan ayam yang telah dimarinasi ke dalam tumisan bumbu. Aduk hingga ayam tercampur rata dengan bumbu dan permukaannya mulai berubah warna.
  6. Tuangkan kecap manis. Masukkan kecap manis, lalu aduk kembali sampai seluruh potongan ayam terlapisi kecap secara merata.
  7. Masak bersama air dan bumbu pelengkap. Tuangkan air ke dalam panci, kemudian tambahkan kaldu jamur, garam, dan merica bubuk. Aduk hingga rata, lalu masak dengan api sedang sampai ayam matang dan kuah mulai menyusut. Pastikan ayam benar-benar matang sebelum disajikan.
  8. Masukkan tahu goreng. Setelah kuah menyusut dan bumbu meresap ke dalam ayam, tambahkan tahu kuning yang telah digoreng. Masak sebentar agar tahu menyerap sebagian kuah semur.
  9. Sajikan selagi hangat. Matikan kompor dan pindahkan semur ayam ke dalam mangkuk saji. Hidangkan bersama nasi putih hangat agar perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma rempahnya semakin nikmat.

Tips agar Semur Ayam Lebih Lezat

  • Gunakan ayam segar agar tekstur dan rasanya lebih baik.
  • Tumis bumbu hingga harum sebelum memasukkan ayam supaya aroma rempah lebih terasa.
  • Masak dengan api sedang agar ayam matang merata dan bumbu memiliki waktu untuk meresap.
  • Jika menyukai kuah yang lebih kental, masak sedikit lebih lama hingga cairan berkurang sesuai selera. Tetap awasi agar kuah tidak habis atau gosong.
  • Sesuaikan jumlah kecap, garam, dan cabai dengan selera keluarga.

Itulah resep semur ayam kecap manis gurih dengan tambahan tahu yang mudah dibuat di rumah. Dengan bahan sederhana dan langkah memasak yang praktis, hidangan ini bisa menjadi pilihan menu keluarga yang lezat dan menggugah selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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