Cuma Pakai Bumbu Sederhana, Resep Semur Ayam Ini Cocok Jadi Menu Makan Siang

JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu hidangan rumahan yang digemari banyak orang. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat masakan ini cocok disajikan sebagai menu sehari-hari bersama keluarga. Selain memiliki cita rasa yang lezat, semur ayam juga cukup mudah dibuat menggunakan bahan-bahan yang tersedia di dapur. Ayam dimasak bersama bumbu hingga meresap, kemudian dipadukan dengan tahu goreng yang mampu menambah tekstur dan kelezatan hidangan. Kuah kecap yang kaya rasa membuat semur ayam semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat. Menu ini juga bisa menjadi pilihan untuk makan siang, makan malam, maupun sajian spesial saat berkumpul bersama keluarga. Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep semur ayam manis gurih dengan tambahan tahu yang bisa dicoba sendiri di rumah. Itulah resep semur ayam kecap manis gurih dengan tambahan tahu yang mudah dibuat di rumah. Dengan bahan sederhana dan langkah memasak yang praktis, hidangan ini bisa menjadi pilihan menu keluarga yang lezat dan menggugah selera.
Bahan-bahan Semur Ayam
Bumbu tumis
Bahan utama
Bumbu marinasi
Bahan pelengkap dan penyedap
Cara Membuat Semur Ayam Manis Gurih
Tips agar Semur Ayam Lebih Lezat
JawaPos.com – Semur ayam menjadi salah satu hidangan rumahan yang digemari banyak orang. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya bumbu, serta aroma rempah yang khas membuat masakan ini cocok disajikan sebagai menu sehari-hari bersama keluarga.
Selain memiliki cita rasa yang lezat, semur ayam juga cukup mudah dibuat menggunakan bahan-bahan yang tersedia di dapur. Ayam dimasak bersama bumbu hingga meresap, kemudian dipadukan dengan tahu goreng yang mampu menambah tekstur dan kelezatan hidangan.
Kuah kecap yang kaya rasa membuat semur ayam semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat. Menu ini juga bisa menjadi pilihan untuk makan siang, makan malam, maupun sajian spesial saat berkumpul bersama keluarga.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep semur ayam manis gurih dengan tambahan tahu yang bisa dicoba sendiri di rumah.
Itulah resep semur ayam kecap manis gurih dengan tambahan tahu yang mudah dibuat di rumah. Dengan bahan sederhana dan langkah memasak yang praktis, hidangan ini bisa menjadi pilihan menu keluarga yang lezat dan menggugah selera.
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Jawa Pos
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