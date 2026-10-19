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Nola Amalia Rosyada
Senin, 19 Oktober 2026 | 14.34 WIB

Resep Pizza Roti Tawar Teflon, Praktis Tanpa Perlu Bikin Adonan

Potret pozza roti tawar teflon yang dibuat tanpa oven dan sangat praktis. (Sumber: instagram.com/@rogabriella_)


JawaPos.com - Ingin makan pizza homemade, tetapi tidak punya oven atau malas membuat adonan dari awal? Kamu bisa mencoba pizza roti tawar yang dibuat menggunakan teflon. Bahan-bahannya sederhana dan cara membuatnya pun cukup praktis untuk dicoba di rumah.

Resep pizza roti tawar ini dibagikan oleh akun Instagram @rogabriella_. Roti tawar digunakan sebagai pengganti adonan pizza, kemudian dipadukan dengan sosis, bawang bombai, saus bolognese, telur, susu, dan keju mozzarella.

Perpaduan bahan tersebut menghasilkan pizza sederhana dengan topping gurih dan keju yang meleleh. Proses memasaknya juga tidak membutuhkan oven karena pizza cukup dipanggang menggunakan teflon dengan api kecil. Jumlah roti tawar bisa disesuaikan dengan ukuran teflon yang digunakan.

Resep ini cocok dijadikan ide sarapan, camilan sore, atau menu praktis saat ingin menikmati pizza tanpa perlu membeli di luar. Kamu juga bisa menambahkan topping lain sesuai selera, seperti jamur, paprika, atau potongan ayam.

Bahan
6 lembar roti tawar atau sesuai ukuran teflon
Sosis secukupnya
Bawang bombai secukupnya
Saus bolognese secukupnya
Telur secukupnya
Susu cair secukupnya
Keju mozzarella secukupnya
Parsley secukupnya, opsional

Cara Pembuatan
1. Siapkan sosis, lalu iris sesuai selera. Iris juga bawang bombai dan sisihkan.
2. Kocok telur bersama susu cair hingga tercampur rata.
3. Siapkan teflon, kemudian tata roti tawar hingga menutupi bagian dasarnya. Sesuaikan jumlah roti dengan ukuran teflon.
4. Tuangkan campuran telur dan susu secukupnya ke atas roti tawar agar bagian roti menyatu dan tidak terlalu kering.
5. Oleskan saus bolognese secara merata di atas roti tawar.
6. Tambahkan irisan sosis dan bawang bombai sebagai topping.
7. Taburkan keju mozzarella di atasnya. Tambahkan parsley jika suka.
8. Tutup teflon, lalu panggang menggunakan api kecil hingga bagian bawah roti matang, topping panas, dan keju mozzarella meleleh. Pastikan bagian telur matang sempurna.
9. Angkat pizza roti tawar, potong sesuai selera, lalu sajikan selagi hangat.

Pizza roti tawar teflon bisa menjadi alternatif bagi kamu yang ingin menikmati pizza dengan bahan yang mudah ditemukan. Rasa gurih dari sosis dan saus bolognese berpadu dengan keju mozzarella yang meleleh, sementara roti tawar menjadi dasar pizza yang praktis.

Agar hasilnya lebih nikmat, gunakan api kecil dan tutup teflon selama proses memasak supaya topping matang merata tanpa membuat bagian bawah roti cepat gosong. Kamu juga bisa menyesuaikan topping dan jumlah keju sesuai selera untuk membuat kreasi pizza rumahan sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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