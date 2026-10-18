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Nola Amalia Rosyada
Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.06 WIB

Resep Oseng Daging Sapi Cincang Terasi, Gurih dan Praktis

Potret oseng daging sapi cincang yang cocok disantap dengan nasi hangat. (Sumber: instagram.com/@hi.namyraaa) - Image

Potret oseng daging sapi cincang yang cocok disantap dengan nasi hangat. (Sumber: instagram.com/@hi.namyraaa)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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