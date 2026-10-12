Resep Brown Butter Chocolate Chip Cookies, Renyah dengan Dark Chocolate

Potret brown butter chocolate chip cookies yang dibuat dengan metode fermentasi maupun langsung dipanggang. (Sumber: instagram.com/@_rasabintang)
JawaPos.com - Chocolate chip cookies menjadi salah satu camilan yang mudah dibuat di rumah dengan berbagai variasi rasa dan tekstur. Salah satu kreasi yang menarik untuk dicoba adalah cookies menggunakan brown butter atau mentega yang dimasak hingga kecokelatan. Teknik ini menghasilkan aroma khas seperti kacang panggang yang membuat rasa cookies lebih kaya.
Resep brown butter chocolate chip cookies ini dibagikan oleh akun Instagram @_rasabintang. Selain menggunakan butter yang dimasak bersama susu bubuk hingga berwarna kecokelatan, adonannya juga memadukan gula pasir dan brown sugar. Kombinasi kedua jenis gula tersebut memberikan rasa manis yang lebih kompleks sekaligus membantu membentuk tekstur cookies setelah dipanggang.
Dark chocolate sebanyak 225 gram menjadi salah satu bahan utama dalam resep ini. Potongan cokelat yang melimpah memberikan rasa cokelat yang lebih pekat untuk menyeimbangkan manisnya adonan. Jika menyukai perpaduan rasa manis dan sedikit pahit, penggunaan dark chocolate bisa menjadi pilihan yang tepat.
Hal lain yang menarik adalah pilihan untuk memfermentasi adonan di dalam kulkas selama satu hingga tiga minggu. Proses ini bersifat opsional sehingga cookies tetap bisa langsung dipanggang setelah adonan selesai dibuat. Namun, jika memilih menyimpan adonan dalam waktu lama, pastikan adonan ditutup rapat dan selalu disimpan dalam lemari es.
Proses pemanggangan juga memiliki teknik tersendiri. Loyang dikeluarkan setiap lima menit, kemudian dibanting ringan ke atas meja agar cookies melebar. Setelah matang, cookies dapat diberi taburan flaky salt untuk menghadirkan sentuhan rasa asin yang melengkapi cokelat dan butter.
Bahan
170 gram butter
30 gram susu bubuk
120 gram gula pasir
120 gram brown sugar
1 butir telur
1 kuning telur
1 sdt vanila
3 gram garam
3 gram baking soda
200 gram tepung terigu
225 gram dark chocolate
Flaky salt secukupnya, opsional
Cara Pembuatan
1. Masukkan butter dan susu bubuk ke dalam panci. Panaskan sambil diaduk hingga butter meleleh dan berubah menjadi kecokelatan. Perhatikan bagian dasar panci agar susu padat tidak gosong, lalu angkat dan dinginkan.
2. Setelah butter tidak terlalu panas, masukkan gula pasir dan brown sugar. Aduk hingga tercampur rata dan suhu adonan menurun.
3. Tambahkan telur, kuning telur, vanila, dan garam. Aduk hingga semua bahan tercampur dengan baik.
4. Masukkan baking soda dan tepung terigu. Aduk menggunakan spatula dengan teknik lipat hingga tepung hampir tercampur seluruhnya.
5. Tambahkan dark chocolate yang telah dipotong sesuai selera. Lipat kembali hingga cokelat tersebar merata di dalam adonan.
6. Jika ingin langsung memanggang, bentuk adonan sesuai ukuran cookies yang diinginkan dan susun di atas loyang yang telah dialasi kertas roti. Beri jarak antarcookies karena adonan akan melebar saat dipanggang.
7. Jika ingin mengembangkan rasa melalui fermentasi, simpan adonan dalam wadah tertutup di kulkas selama satu hingga tiga minggu sesuai resep kreator. Pastikan adonan selalu tersimpan dingin dan jangan digunakan jika menunjukkan tanda kerusakan.
8. Panaskan oven hingga mencapai suhu 170 derajat Celsius. Panggang cookies selama kurang lebih 15 menit. Sesuaikan waktu dengan ukuran cookies dan karakteristik oven masing-masing.
9. Setiap lima menit selama pemanggangan, keluarkan loyang dengan hati-hati dan banting ringan ke atas permukaan yang tahan panas agar cookies melebar. Gunakan sarung tangan oven untuk menghindari luka bakar.
10. Setelah matang, keluarkan cookies dari oven dan taburkan flaky salt jika suka. Diamkan di atas loyang selama beberapa menit agar cookies lebih kokoh sebelum dipindahkan ke rak pendingin.
Brown butter chocolate chip cookies ini cocok untuk teman minum kopi, teh, atau sebagai camilan di sela aktivitas. Aroma butter yang khas berpadu dengan dark chocolate sehingga menghasilkan rasa yang lebih kaya dibandingkan cookies cokelat biasa.
Untuk mendapatkan tekstur yang sesuai selera, perhatikan tingkat kematangan saat memanggang. Cookies yang baru keluar dari oven biasanya masih terasa lunak dan akan lebih kokoh setelah dingin. Jika ingin menyimpan adonan untuk dipanggang kemudian, gunakan wadah tertutup dan jaga suhu penyimpanannya agar tetap aman.
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Jawa Pos
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