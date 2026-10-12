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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 12 Oktober 2026 | 16.38 WIB

17 Restoran Korea di Malang dan Batu, Kuliner Murah dengan Menu Autentik

Kuliner Restoran Korea di Batu Malang (Magnific/ magnific) - Image

Kuliner Restoran Korea di Batu Malang (Magnific/ magnific)

JawaPos.com – Pencinta restoran Korea di Malang kini punya banyak pilihan tempat makan dengan menu autentik dan harga yang sangat ramah.

Gelombang Hallyu membuat kuliner Korea semakin digemari, mulai dari hidangan yang pedas menggugah selera hingga sajian hangat yang menenangkan.

Tidak hanya tersebar di Kota Malang, pilihan kuliner Korea murah juga hadir di Kota Batu yang menjadi tujuan wisata.

Dilansir dari laman GoTravelly dan adamputratravel.com pada Senin (12/10), berikut daftar 17 tempat yang menyajikan menu khas Korea, lengkap dengan lokasi, suasana, serta hidangan andalan dari masing-masing tempat.

1. Dakgalbi korean bbq

Restoran di Jalan Simpang Wilis Indah, Klojen, ini menawarkan pengalaman memanggang daging sendiri di meja dalam ruangan yang ber-AC.

Tersedia paket bundling hingga all you can eat, dakgalbi, samgyeopsal, banchan gratis yang bisa diisi ulang, buka setiap hari.

2. Aventree korean cafe grill

Editor: Novia Tri Astuti
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