Anti Gagal, Begini Cara Membuat Bistik Ayam Krispi yang Renyah dan Lezat

Resep Bistik Ayam Krispi yang Enak dan Menggugah Selera. (Sumber foto: YouTube Devina Hermawan )

JawaPos.com – Bistik ayam krispi bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Potongan ayam dibuat renyah di bagian luar, tetapi tetap lembut dan juicy di bagian dalam, kemudian disiram dengan saus bistik yang gurih dan kaya rasa.

Hidangan ini cocok disantap untuk makan siang maupun makan malam. Tak perlu menggunakan bahan yang sulit ditemukan, karena sebagian besar bahan bisa diperoleh dengan mudah dan proses memasaknya juga cukup praktis.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bistik ayam krispi yang dapat dicoba di rumah.