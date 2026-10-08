Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.31 WIB

Anti Gagal, Begini Cara Membuat Bistik Ayam Krispi yang Renyah dan Lezat

Resep Bistik Ayam Krispi yang Enak dan Menggugah Selera. (Sumber foto: YouTube Devina Hermawan )

JawaPos.com – Bistik ayam krispi bisa menjadi pilihan menu rumahan yang menggugah selera. Potongan ayam dibuat renyah di bagian luar, tetapi tetap lembut dan juicy di bagian dalam, kemudian disiram dengan saus bistik yang gurih dan kaya rasa.

Hidangan ini cocok disantap untuk makan siang maupun makan malam. Tak perlu menggunakan bahan yang sulit ditemukan, karena sebagian besar bahan bisa diperoleh dengan mudah dan proses memasaknya juga cukup praktis.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bistik ayam krispi yang dapat dicoba di rumah.

Bahan Marinasi

  • 2 potong paha ayam fillet tanpa kulit
  • 1 siung bawang putih, haluskan
  • 1 sdt air jahe
  • ½ sdm kecap asin
  • 1 sdm maizena
  • 1 sdt gula pasir
  • ⅛ sdt merica
  • ½ sdt kaldu bubuk

Bahan Pelapis Kering

  • 10 sdm tepung terigu protein sedang
  • 10 sdm maizena
  • 2 sdt baking powder, opsional
  • 1 sdm kaldu bubuk
  • ½ sdt merica

Bahan Pelapis Basah

  • 6 sdm campuran tepung kering
  • 1 butir telur
  • 3–4 sdm air

Bahan Saus

  • 2 sdm mentega
  • ½ buah bawang bombai, cincang
  • 2 siung bawang putih, cincang
  • ½ sdt minyak wijen
  • 2 sdm saus tiram
  • 2 sdm saus tomat
  • 3 sdm kecap Inggris
  • ½ sdt gula
  • ½ sdt kaldu ayam
  • 350 ml air
  • 1 sdt maizena

Pelengkap

  • Kentang rebus
  • Buncis rebus, potong-potong
  • Wortel rebus, potong-potong

Cara Membuat Bistik Ayam Krispi

  1. Keringkan paha ayam menggunakan tisu dapur. Tutup ayam dengan baking paper atau plastik, kemudian pipihkan secara perlahan menggunakan rolling pin atau benda tumpul.
  1. Masukkan ayam ke dalam wadah. Tambahkan bawang putih, air jahe, kecap asin, merica, gula, kaldu bubuk, dan maizena. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terbalut bumbu. Tutup wadah dan diamkan setidaknya 15 menit agar bumbu meresap.
  1. Sambil menunggu ayam, buat sausnya. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang putih dan bawang bombai sampai harum.
  1. Masukkan kecap Inggris, saus tomat, saus tiram, minyak wijen, mentega, dan air. Aduk sampai seluruh bahan tercampur.
  1. Tambahkan gula dan kaldu ayam. Setelah matang, pindahkan saus ke dalam blender dan haluskan hingga teksturnya lebih lembut.
  1. Tuangkan kembali saus ke dalam wajan. Masukkan larutan maizena, lalu masak sebentar hingga saus mengental. Sisihkan.
  1. Untuk membuat lapisan ayam, campurkan tepung terigu, maizena, baking powder, kaldu bubuk, dan merica dalam satu wadah. Aduk rata.
  1. Ambil sebagian campuran tepung tersebut untuk membuat adonan basah. Campurkan dengan telur dan air, lalu aduk hingga tercampur rata.
  1. Balurkan ayam ke tepung kering, kemudian celupkan ke adonan basah. Setelah itu, lapisi kembali dengan tepung kering sambil ditekan perlahan agar lapisannya terbentuk.
  1. Panaskan minyak dengan api sedang cenderung besar. Goreng ayam sampai bagian luarnya berubah menjadi kecokelatan dan renyah. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
  1. Untuk pelengkap, potong kentang sesuai selera. Campurkan sisa adonan basah dengan sedikit tepung kering dan air hingga konsistensinya agak encer.
  1. Celupkan kentang ke dalam tepung kering, kemudian ke adonan basah. Goreng sampai matang dan berwarna keemasan, lalu tiriskan.
  1. Tata ayam krispi di atas piring bersama kentang, buncis, dan wortel.
  1. Siram atau sajikan bersama saus bistik yang sudah dibuat.

Bistik ayam krispi siap dinikmati. Tekstur ayam yang renyah di luar, daging yang tetap lembut, serta saus gurih manis membuat hidangan ini cocok menjadi menu makan bersama keluarga.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Perlu Jago Masak! Resep Tempe Orek Empuk dengan Bumbu Meresap hingga ke Dalam - Image
Kuliner

Tak Perlu Jago Masak! Resep Tempe Orek Empuk dengan Bumbu Meresap hingga ke Dalam

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.33 WIB

Tak Perlu Jajan, Ini Resep Tahu Cabai Garam Renyah dan Gurih di Rumah - Image
Kuliner

Tak Perlu Jajan, Ini Resep Tahu Cabai Garam Renyah dan Gurih di Rumah

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.13 WIB

Resep Piscok 2.0, Pisang Manis dengan Chocolate Mousse - Image
Kuliner

Resep Piscok 2.0, Pisang Manis dengan Chocolate Mousse

Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.17 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore