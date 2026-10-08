Resep Cimol Keju 2 Bahan, Camilan Garing dengan Isian Keju

JawaPos.com - Bosan dengan camilan yang membutuhkan banyak bahan dan proses panjang? Cimol keju 2 bahan dari akun Instagram @sluckyzh bisa menjadi pilihan untuk dicoba di rumah. Sesuai namanya, camilan ini hanya membutuhkan rice paper dan keju sebagai bahan utama.

Resep ini menarik karena menggunakan rice paper sebagai pembungkus keju, bukan adonan tepung tapioka seperti cimol pada umumnya. Setelah dimasak di atas pan, bagian luarnya menjadi garing sementara keju di dalamnya memberikan rasa gurih dan tekstur yang lebih lembut.

Dikutip dari Instagram @sluckyzh, cara membuat camilan ini juga cukup sederhana. Rice paper terlebih dahulu dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian direndam hingga lembek agar mudah dibentuk. Keju diletakkan di bagian tengah sebelum rice paper dilipat dan dibulatkan.

Ukuran rice paper yang digunakan dapat disesuaikan dengan bentuk camilan yang diinginkan. Jika lembarannya terasa terlalu tipis setelah direndam, dua lembar rice paper dapat digunakan sekaligus agar pembungkusnya lebih kuat dan tidak mudah terbuka saat dimasak.

Setelah dibentuk, cimol cukup dimasak menggunakan pan hingga kedua sisinya garing. Metode ini membuat proses pembuatannya relatif praktis karena tidak membutuhkan banyak minyak seperti menggoreng camilan secara deep fry.

Untuk penyajiannya, cimol keju dapat diberi tambahan bubuk cabai, kaldu jamur, dan sedikit gula. Perpaduan bumbu tersebut memberikan rasa gurih, pedas, sekaligus sedikit manis. Namun, tambahan bumbu sebenarnya bersifat opsional karena cimol tetap bisa dinikmati tanpa taburan apa pun.

Camilan ini juga dapat menjadi ide ketika memiliki stok rice paper yang tersisa di rumah. Rice paper yang biasanya digunakan untuk membuat Vietnamese spring roll dapat dimanfaatkan menjadi camilan dengan tekstur berbeda setelah dimasak hingga garing.

Bahan:

Rice paper secukupnya

Keju secukupnya

Bubuk cabai secukupnya, opsional

Kaldu jamur secukupnya, opsional

Sedikit gula, opsional

Cara Pembuatan:

1. Potong satu lembar rice paper menjadi empat bagian.

2. Rendam potongan rice paper menggunakan air hingga teksturnya menjadi lembek dan mudah dibentuk.

3. Letakkan keju di bagian tengah rice paper, kemudian bentuk hingga menyerupai bulatan dan pastikan bagian isian tertutup. Jika rice paper terasa terlalu tipis, gunakan dua lembar sekaligus.

4. Panaskan pan, kemudian masak cimol hingga kedua sisinya berubah menjadi garing.

5. Angkat cimol yang sudah matang, lalu beri taburan bubuk cabai, kaldu jamur, dan sedikit gula sesuai selera.

6. Sajikan selagi hangat agar tekstur bagian luarnya tetap terasa garing dan keju di dalamnya masih nikmat.

Cimol keju 2 bahan ini bisa menjadi pilihan camilan untuk menemani waktu santai tanpa perlu repot menyiapkan banyak bahan. Selain prosesnya sederhana, penggunaan rice paper juga membuat camilan ini punya tekstur yang berbeda dari cimol berbahan dasar tepung tapioka.

Bagi pencinta makanan gurih dan keju, resep ini bisa dikreasikan dengan jenis keju sesuai selera. Taburan bumbu pun dapat disesuaikan, mulai dari rasa original tanpa tambahan bumbu hingga versi pedas dengan bubuk cabai.