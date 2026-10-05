Resep Sweet Soy Glazed Chicken, Ayam dengan Saus Kecap Manis Mengilap

Potret sweet soy glazed chicken yang bisa dijadikan ide makan malam. (instagram.com/@kupicookie)
JawaPos.com - Kecap manis menjadi salah satu bumbu yang mudah ditemukan dalam berbagai masakan Indonesia. Selain digunakan sebagai pelengkap, kecap juga bisa dijadikan bahan utama saus untuk melapisi ayam hingga menghasilkan hidangan dengan rasa gurih dan manis.
Salah satunya sweet soy glazed chicken yang dibagikan oleh akun Instagram @kupicookie. Resep ini menggunakan paha ayam fillet yang dibumbui terlebih dahulu, kemudian dimasak dengan saus berbahan kecap manis kelapa dan madu.
Bumbu ayam terdiri dari garam laut, lada, kaldu ayam, dark soy sauce, kecap manis kelapa, dan bawang putih. Dark soy sauce digunakan untuk memberikan warna yang lebih pekat pada ayam dan menurut resepnya bisa dilewati jika tidak tersedia.
Setelah ayam matang, saus glaze dibuat dari dark soy sauce, madu, kecap manis kelapa, dan sedikit air. Saus tersebut kemudian digunakan untuk melapisi ayam sebelum disajikan.
Bahan:
Bahan ayam:
4 paha ayam fillet
Sejumput sea salt
1/4 sendok teh lada bubuk
1 sendok teh kaldu ayam bubuk
1 sendok teh dark soy sauce
2 sendok makan kecap manis kelapa
2 siung bawang putih, parut
Bahan sauce glaze:
1 sendok teh dark soy sauce
1 sendok makan madu
1 sendok makan kecap manis kelapa
Sedikit air
Cara Pembuatan:
1. Masukkan paha ayam fillet ke dalam wadah, lalu tambahkan sea salt, lada bubuk, kaldu ayam, dark soy sauce, kecap manis kelapa, dan bawang putih parut.
2. Aduk ayam hingga seluruh permukaannya terlapisi bumbu secara merata.
3. Masak ayam yang sudah dibumbui hingga matang. Sisihkan setelah ayam siap.
4. Untuk membuat saus glaze, campurkan dark soy sauce, madu, kecap manis kelapa, dan sedikit air.
5. Masak campuran saus hingga tercampur rata, kemudian masukkan ayam.
6. Aduk atau balurkan saus ke seluruh bagian ayam hingga permukaannya terlapisi.
7. Angkat dan sajikan sweet soy glazed chicken.
Sweet soy glazed chicken bisa menjadi pilihan menu praktis untuk makan bersama nasi hangat. Sausnya yang manis dan gurih juga dapat digunakan sebagai pelengkap agar potongan ayam terasa lebih berbumbu.
Dikutip dari Instagram @kupicookie, resep ini menggunakan kecap manis kelapa dari Pura. Kreator juga menyebut produk tersebut dibuat dari gula kelapa dan mempromosikannya sebagai pilihan kecap manis dengan kandungan gula serta natrium yang lebih rendah dibanding kecap manis pada umumnya. Klaim tersebut merupakan informasi dari kreator dan produk, bukan penilaian nutrisi secara independen.
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