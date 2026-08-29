Tak Perlu Beli di Luar, Ini Cara Membuat Bandeng Presto Tanpa Duri di Rumah

JawaPos.com - Bandeng presto merupakan salah satu hidangan khas Nusantara yang cukup mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan. Ciri khas makanan ini terletak pada daging ikan yang lembut serta tulang dan durinya yang menjadi lunak setelah dimasak menggunakan panci bertekanan.

Dengan pengolahan yang tepat, bandeng bisa menjadi menu rumahan yang lezat tanpa perlu repot mengkhawatirkan duri saat menyantapnya. Hidangan ini juga cocok disajikan bersama nasi hangat, sambal, dan lalapan untuk makan siang maupun makan malam.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, bahan-bahannya cukup sederhana dan prosesnya pun bisa dilakukan di rumah.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep bandeng presto tanpa duri yang empuk dan menggugah selera.

Bahan-bahan 500 gram ikan bandeng

7 siung bawang merah

5 siung bawang putih

2 butir kemiri

½ sendok teh ketumbar

1 ruas kunyit

1 ruas jahe

1 ruas lengkuas

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya Bahan pelengkap Daun jeruk

Daun salam

1 batang serai

Daun pisang

Jeruk nipis

Telur secukupnya untuk bahan pelapis Cara Membuat Bandeng Presto Pertama, bersihkan ikan bandeng dengan membuang sisik dan kotoran yang masih menempel. Setelah itu, cuci hingga bersih dan letakkan ikan di dalam wadah.

Agar aroma amis berkurang, lumuri ikan dengan air perasan jeruk nipis. Diamkan selama beberapa menit, kemudian bilas kembali menggunakan air bersih.

Selanjutnya, siapkan bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, jahe, dan lengkuas ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, lalu haluskan hingga seluruh bahan berubah menjadi bumbu yang lembut.

Tuangkan bumbu tersebut ke atas ikan bandeng. Tambahkan garam dan penyedap rasa sesuai selera, kemudian balurkan bumbu secara merata hingga seluruh bagian ikan terlapisi. Diamkan sebentar agar bumbu lebih meresap.

Siapkan panci presto dan letakkan daun pisang sebagai alas. Masukkan serai yang sudah dimemarkan bersama daun salam dan daun jeruk untuk memberikan aroma harum pada ikan.