Resep Chocolate Milk Bath Cake ala Chef Devina Hermawan, Dijamin Lembut Maksimal!

JawaPos.com - Salah satu kreasi yang sedang populer adalah Chocolate Milk Bath Cake ala Chef Devina Hermawan. Kue ini terkenal dengan teksturnya yang lembut, moist, dan meresap sempurna, memberikan sensasi rasa cokelat yang kaya dan meleleh di mulut.

Chocolate Milk Bath Cake adalah varian kue cokelat yang direndam dalam susu atau campuran krim khusus setelah dipanggang.

Chef Devina Hermawan, yang dikenal dengan resep-resepnya di Youtube yang selalu sukses, membagikan cara membuat Chocolate Milk Bath Cake dengan bahan sederhana dan teknik yang mudah diikuti. Berikut adalah resepnya:

Resep Chocolate Milk Bath Cake (Loyang 20x30 cm, 10-12 Porsi)

Bahan Cake:

· 200 gram tepung terigu protein sedang

· 265 gram gula pasir

· 60 gram bubuk cokelat

· 2 sendok teh baking powder