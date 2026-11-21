JawaPos.com - Dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular dr. Dicky Aligheri Wartono, SpBTKV(K), FIHA, FICA, FIACTS mengatakan pasien dengan penyakit aorta di Indonesia kerap datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat akibat keterlambatan diagnosis dan rendahnya kesadaran terhadap penyakit tersebut.

"Hampir setiap pasien yang datang ke kita itu dalam setting emergency," kata Dicky tekait penanganan penyakit aorta di Jakarta, Sabtu.

Dicky menjelaskan penyakit aorta memiliki gejala yang beragam dan kerap menyerupai gangguan kesehatan lain sehingga berpotensi tidak terdeteksi sejak awal.

Sebagian pasien bahkan tidak merasakan keluhan hingga penyakit diketahui melalui pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, pasien lainnya mengalami kesalahan diagnosis karena gejala yang muncul diduga sebagai penyakit lain.

Ia menyebut sekitar 30 persen pasien yang ditanganinya diketahui memiliki masalah aorta tanpa menunjukkan gejala setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Sekitar 30 persen lainnya mengalami salah diagnosis.

Menurut Dicky, keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko kematian, terutama pada pasien yang mengalami diseksi aorta atau robekan pada lapisan dalam dinding pembuluh darah utama tersebut.

Ia mengatakan risiko kematian pada kasus diseksi aorta dapat meningkat sekitar satu persen setiap jam sehingga penanganan harus dilakukan sesegera mungkin setelah diagnosis ditegakkan.

"Timing itu sangat krusial," ujarnya.

Dicky menjelaskan gejala penyakit aorta bergantung pada lokasi pembuluh darah yang mengalami gangguan. Pasien dapat mengalami nyeri dada, sesak napas, cepat lelah, hingga gejala yang menyerupai stroke.

Karena gejalanya tidak selalu spesifik, ia menilai pemeriksaan kesehatan dan kemampuan tenaga medis mengenali kemungkinan gangguan aorta menjadi penting untuk mencegah keterlambatan diagnosis.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keluhan kesehatan yang muncul dan segera mencari pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebabnya.